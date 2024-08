‘Samsung stelt update naar Android 15 en One UI 7 voorlopig uit’

Opvallend nieuws rondom Samsung. De update naar Android 15 zal langer op zich laten wachten dan gedacht. Dat betekent ook dat we nog even geduld moeten hebben totdat One UI 7 definitief beschikbaar komt.

Langer wachten op Android 15

De bezitters van een Samsung Galaxy-toestel moeten wat langer wachten op de update naar Android 15. Dit blijkt uit informatie van doorgaans betrouwbare bronnen als Ice Universe en Chun Bhai. Volgens hen is de lancering van One UI 7, en daarmee ook Android 15 uitgesteld. Volgens Ice Universe zou Samsung zelfs geen plannen hebben om “in de nabije toekomst” de bèta-update beschikbaar te stellen. Chun Bai voegt er aan toe dat de update “voor onbepaalde tijd” is uitgesteld, en dat er weinig vertrouwen is bij de leaker dat in augustus nog de eerste testversie wordt verspreid.

In de afgelopen tijd kwam er veel nieuws naar buiten over One UI 7, de nieuwe skin van Samsung. Zo verscheen eind juli nog de nieuwe Klok-app, met vernieuwde widgets. Het belangrijkste nieuws was afgelopen week, met de One UI 7 changelog die uitlekte. Er wordt dus wel degelijk gewerkt aan deze update. Volgens bronnen wordt dit de grootste One UI update in jaren.

Een reden voor de vertraging wordt niet direct gegeven. Mogelijk heeft dit te maken met bugs en problemen die zijn ontstaan bij interne tests. Daarnaast zou het ook kunnen zijn dat de uitrol van de One UI 6.1.1 update wat langzamer gaat dan oorspronkelijk bedacht. Daarnaast wil het ook nog niet helemaal vlotten met Android 15 zelf. Een voorbeeld daarvan is dat Google van plan zou zijn om de Pixel 9-modellen met Android 14 uit te willen brengen.