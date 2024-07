One UI 7 van Samsung krijgt nieuwe Klok-app (screenshots)

Samsung werkt aan een nieuwe klok-app met bijbehorende widgets. Deze zal zijn debuut maken in One UI 7, de nieuwe skin die over Android 15 komt te liggen.

Nieuwe klok-app in One UI 7

Samsung is achter de schermen druk bezig met de ontwikkeling van One UI 7. De nieuwe softwareskin van het bedrijf komt met verschillende verbeteringen en in de afgelopen tijd hebben we al het nodige gehoord en gezien. Nu gaat het om de nieuwe klok-app die te zien is in screenshots.

De bovenste screenshots tonen de nieuwe versie (via 9to5Google)

De klok-app in One UI 7 brengt een herontworpen interface. Hoewel de applicatie zelf geen hele grote verandering is, zien we wel wat meer contrast en icoontjes in de navigatiebalk. Samsung geeft de klok-app verder een nieuw app-icoontje en ook de widgets zijn aangepast met een wat strakker ontwerp. Deze zien we hieronder.