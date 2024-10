‘Samsung brengt One UI 7 pas in 2025 uit’

Er is nieuws over de nieuwe interfaceskin van Samsung. De update naar One UI 7, welke gebaseerd is op Android 15, zal pas volgend jaar verschijnen. Wel zal er dit jaar nog wat gaan gebeuren.

One UI 7 komt pas in 2025

We kunnen pas in 2025 de update naar One UI 7 verwachten. Dit melden bronnen die aanwezig waren bij de developer-conferentie van Samsung. Tijdens dat event werd bekend gemaakt dat Samsung met de komst van de Galaxy S25-serie de update naar One UI 7 pas vrijgeeft. Hierdoor zullen gebruikers van Galaxy-smartphones en tablets nog wat langer moeten wachten.

Wel zal eind dit jaar een testversie uitgebracht worden voor ontwikkelaars. Het gaat hierbij dus om de developers-versie van One UI 7. Dat de update langer op zich laat wachten, kan ermee te maken hebben dat One UI 7 een flinke update is. Onder andere de hele interface zal op de schop gaan, en er zal meer gebruik gemaakt worden van AI. Eerder verscheen er al een changelog met nieuwe functies.

Of dit ook betekent dat de update naar Android 15 langer op zich laat wachten, dat is niet bekend. De update naar een nieuwe Android-versie verschijnt doorgaans in de laatste maanden van het jaar. De kans is aanwezig dat Samsung de update naar Android 15 uitstelt totdat One UI 7 helemaal klaar is.

Samsung Galaxy S24 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1039,00 euro

Samsung Galaxy S24 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 659,00 euro