Samsung presenteert Galaxy Fit 3: direct te koop voor 65 euro

Samsung heeft een nieuwe wearable aangekondigd. Het is de nieuwe Galaxy Fit 3. Deze nieuwe smartwatch helpt gebruikers slimmer te trainen en de gezondheid beter te begrijpen.

Samsung Galaxy Fit 3

De Galaxy Fit 3, daar hebben we toch eerder al wat over gehoord? Dat kan kloppen. In februari kwam het merk met de Galaxy Fit 3 aankondiging, maar duidelijke informatie over een Nederlandse release bleef uit. Daarbij werd het horloge al her en daar via een omweg verkocht. Dat is nu veranderd. Samsung heeft de Galaxy Fit 3 nu definitief voor Nederland aangekondigd. Vorige week werd de Galaxy Ring al gepresenteerd voor ons land.

Het horloge is voorzien van een aluminium behuizing, met een 1,6 inch display. De nieuwe fitnesstracker van de Koreaanse fabrikant moet gebruikers helpen met het monitoren van de gezondheid, en een gezondere levensstijl aan te nemen. Zowel je workouts als je slaap kan bijgehouden worden met de Galaxy Fit 3. Het horloge kan overweg met meer dan 100 soorten workouts. Verder is er valdetectie en een SOS-functie die hulpdiensten kan alarmeren bij een abnormale val.

Samsung belooft een batterijduur tot 13 dagen. Je kunt voor de personalisering van de wijzerplaat kiezen uit meer dan 100 vooraf ingestelde opties, of kiezen voor een achtergrond met eigen foto. Ben je je horloge kwijt, dan kun je via Find my Phone je horloge terugvinden. Andersom werkt dit ook; zodat je snel je smartphone weer terug kunt vinden.

De Samsung Galaxy Fit 3 is vanaf nu officieel verkrijgbaar voor 65 euro. Je kunt hem direct kopen bij Samsung, Coolblue, MediaMarkt, Bol.com en bij Belsimpel.