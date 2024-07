Samsung Galaxy Watch 7 en Watch Ultra zijn aangekondigd: dit moet je weten

Samsung heeft twee nieuwe smartwatches aangekondigd. Tijdens Galaxy Unpacked kwam de fabrikant met de nieuwe Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra. Beide modellen zullen naar Nederland komen. De Galaxy Watch 7 zal niet duurder zijn dan zijn voorganger.

Samsung Galaxy Watch 7 aangekondigd

We beginnen met de Galaxy Watch 7. Het is naast de eerder gepresenteerde Galaxy Watch FE het nieuwe horloge van het merk. Je kunt bij dit model kiezen uit een 40mm en een 44mm variant, waarbij je ook kunt kiezen voor de WiFi- en voor de Wi|Fi + 4G-variant. Het ontwerp lijkt sprekend op de Galaxy Watch 6. Samsung belooft dat bij dit model de optische hartslagmeter is verbeterd. Daarbij is er de nieuwe Exynos W1000 chipset en is er een dual-band GPS-ontvanger voor een betere locatiebepaling.

De Galaxy Watch 7 is uitgerust met een 1,3 of 1,5 inch OLED-scherm, afhankelijk van de grootte van die je kiest. Net als bij de voorganger is de Watch 7 voorzien van een waterdichte behuizing tot 50 meter diepte. De smartwatch is voorzien van Wear OS 5, met de One UI-skin. Er zijn enkele nieuwe functies, waaronder een Energy Score, die laat zien hoe ‘vol’ je eigen batterij nog zit. Een nieuwe slaapapneu-functie is ook aangekondigd, maar komt voorlopig niet in ons land beschikbaar. Samsung brengt de Galaxy Watch 7 uit met een adviesprijs vanaf 319 euro.

Samsung Galaxy Watch Ultra

De tweede nieuwe smartwatch van vandaag is de Galaxy Watch Ultra. Dit horloge is een stap hoger gesegmenteerd door het merk. De Galaxy Watch Ultra is vervaardigd uit titanium en biedt tot 100 meter waterdichtheid. Tevens moet het tegen extreme temperaturen kunnen. Het horloge is er in één formaat, voorzien van een 1,5 inch OLED-scherm met ondersteuning voor zowel WiFi als 4G.

Het horloge heeft een speciale toets aan de zijkant; de zogenoemde Quick Button. Deze kun je zelf een actie toewijzen. Onder andere wordt het door Samsung mogelijk gemaakt om de alarmsirene bij noodsituaties te activeren. De Galaxy Watch Ultra komt op de markt voor een bedrag van 699 euro. Zowel de Galaxy Watch 7 als de Galaxy Watch Ultra komen op 24 juli op de markt. Plaats je een pre-order, dan krijg je het horloge al op 19 juli.

De smartwatches kun je kopen bij Samsung, Coolblue, MediaMarkt en Bol.com.