Europese prijzen van Galaxy Watch 7 en Watch Ultra uitgelekt

Er is meer informatie over de prijzen van de Samsung Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra. De nieuwe smartwatches van Samsung zijn al vaker uitgelekt, en nu weten we dus wat ze gaan kosten.

Europese prijzen voor nieuwe Watch

De nieuwe horloges van Samsung komen op 10 juli, dan heeft Samsung haar nieuwe Galaxy Unpacked event. We zien hier bijvoorbeeld dan de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 en ook andere producten gaan we zien. Zo zal Samsung nieuwe horloges aankondigen. De nieuwe smartwatches in kwestie zijn bijvoorbeeld de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra. Van die modellen hebben we nu de prijzen die gaan gelden in Europa.

Volgens een Franse bron gaat de Galaxy Watch Ultra met 47mm versie weg voor 699 euro. Voor dit bedrag krijg je de versie met Bluetooth, 4G en WiFi. Je kunt kiezen uit grijs, zilver en wit. De kast is vervaardigd uit titanium. Hierbij heeft Samsung het toestel voorzien van een AMOLED-scherm van 1,5 inch. Aanwezig is de nieuwe Exynos W1000 chipset, 2GB RAM en 32GB opslagruimte en een 590 mAh batterij.

Voor de Samsung Galaxy Watch 7 hoef je minder diep in je buidel te tasten. De 40mm versie kost je 319 euro, terwijl deze 349 euro kost voor de 44mm versie. De 4G-versie kost respectievelijk 369 en 399 euro. De Galaxy Watch 7 komt met een 300 mAh batterij bij de 40mm versie en een 425 mAh accu voor de grotere variant. Samsung voorziet het horloge van dezelfde chipset, de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte als de Galaxy Watch Ultra. Het is ondanks het verschil in batterijduur, de titanium behuizing en de extra waterbestendigheid, onbekend waarin het prijsverschil verder zit.

Het kan nog wel zijn dat de prijzen iets afwijken in Nederland, doordat er verspreid over Europa verschillende BTW-tarieven gelden. De uitgelekte bedragen gelden in ieder geval voor de Franse markt.