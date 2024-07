Nothing Phone (2a) Plus wordt 31 juli aangekondigd

Een nieuwe mid-end smartphone van Nothing is onderweg. Het gaat om de Nothing Phone (2a) Plus. Deze variant van de Nothing Phone (2a) zal op 31 juli gepresenteerd worden, zo meldt de fabrikant.

Nothing Phone (2a) Plus onderweg

Waar we onlangs nog het nodige nieuws hadden van Nothing over de nieuwe CMF producten, waaronder de eerste smartphone van het submerk, gaat het nu alweer over het volgende onderwerp. Nothing wil namelijk op 31 juli een nieuwe smartphone presenteren. Het toestel in kwestie is de Nothing Phone (2a) Plus smartphone.

Onduidelijk is wat de toevoeging ‘Plus’ precies inhoudt. Het merk gebruikt de beschrijving; ‘Plus. Meer. Extra’, maar wat hiermee bedoeld wordt is nog de vraag. De fabrikant deelt een teaser met een foto van bepaalde groeven, maar waar dit op duidt, is onbekend. Mogelijk gaat het om wat veranderingen qua geheugenconfiguratie, maar gezien de teaser kan het ook zijn dat er meer aan de hand is. Op 31 juli zullen we alle details te weten komen over de Nothing Phone (2a) Plus.