Nothing Ear (Open) headset gepresenteerd met opvallend design

Een nieuw audioproduct van Nothing is gepresenteerd. Het merk onthult de Nothing Ear (Open). Een nieuwe headset met een opvallend ontwerp.

Nothing Ear (Open)

Nothing heeft zijn eerste open-ear oordopjes gelanceerd: de Nothing Ear (Open). Deze oordopjes rusten op de oren in plaats van erin, wat gebruikers in staat stelt muziek te luisteren zonder afgesloten te zijn van hun omgeving. Ze zijn uitgerust met 14,2 mm drivers die helder geluid leveren, terwijl het Bass Enhance-algoritme zorgt voor krachtige lage tonen, iets wat vaak ontbreekt bij open-ear-ontwerpen, zo belooft het merk.

De Nothing X-app biedt een aanpasbare equalizer voor een gepersonaliseerde luisterervaring. Dankzij het Sound Seal System wordt geluidslekkage naar de omgeving beperkt. De oordopjes bieden 8 uur batterijduur, met in totaal 30 uur via de oplaadcase, die magnetisch is maar geen draadloos opladen ondersteunt. Voor Nothing Phone-gebruikers is er ChatGPT-integratie, naast knijpbediening voor eenvoudige bediening.

De Nothing Ear (Open) is vanaf nu te pre-orderen en wordt vanaf 1 oktober geleverd. Ze zijn alleen beschikbaar in het wit.