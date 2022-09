Motorola presenteert in Milaan de nieuwe Edge 30 Ultra, Fusion en Neo

Motorola heeft de Italiaanse modestad Milaan uitgezocht voor het presenteren van drie nieuwe smartphones. In de afgelopen tijd gingen al veel berichten rond over de nieuwe Edge 30-serie, vandaag is het dus zover en maken we kennis met de Motorola Edge 30 Ultra, de Edge 30 Fusion en de Edge 30 Neo.

Motorola Edge 30 Ultra, Fusion en Neo

In Milaan heeft Motorola vanavond haar nieuwe paradepaardjes aangekondigd in de Edge-serie. Maar liefst drie modellen zijn aan het portfolio van de fabrikant toegevoegd, en daarmee is de Edge-serie dus weer flink uitgebreid. In de afgelopen tijd zagen we vooral uitbreiding voor de G-serie, waardoor er ook in dat segment veel keuze is aan modellen. De Edge-serie lijkt die kant nu ook op te gaan. De Edge-reeks van Motorola bevindt zich meer in het hogere segment. De focus bij de Edge-serie ligt op de hoge snelheid, laatste fotografiemogelijkheden en een geweldige audio-ervaring. Het zijn de mooiste toestellen die vandaag de dag verkrijgbaar zijn, zo stelt het merk.

De drie nieuwe smartphones die nu door Motorola aangekondigd zijn, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

Motorola Edge 30 Ultra

Te beginnen met het nieuwe vlaggenschip van Motorola. Dat is de nieuwe Motorola Edge 30 Ultra. Deze smartphone krijgt een 200 megapixel camera mee, waarmee je de mooiste foto’s moet kunnen maken. Doordat er gebruik gemaakt wordt van pixel binning, zijn foto’s voorzien van veel details en kleur. Dankzij de grotere sensor kan het overweg met grote contrastverschillen.

Samen met deze hoge resolutie cameralens, krijgt de Motorola Edge 30 Ultra ook een 50 megapixel groothoeklens mee, samen met een 12 megapixel telefotolens waarmee je 2x kunt inzoomen. De hoge resolutie van de groothoeklens zorgt ervoor dat je ook met die lens goede foto’s kunt maken. Met deze specificaties is deze Motorola de eerste smartphone met een 200 megapixel camera aan boord, deze sensor komt van Samsung. Motorola geeft je met de Motorola Edge 30 Ultra ook de mogelijkheid om in 8K te filmen. Selfies maak je met de 60 megapixel selfie-camera aan de voorzijde van het toestel.

De Edge 30 Ultra krijgt verder een 6,67 inch 144Hz OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Er is de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, 256GB aan opslaggeheugen en een werkgeheugen van 12GB. We zien verder bij het toestel een 4610 mAh batterij die je met 19 minuten laden weer helemaal vol kunt laden, dankzij de 125W snellader. Deze wordt meegeleverd met het toestel. De smartphone komt op de markt met Android 12.

Een handige toevoeging die we terugzien bij de Ultra, maar ook bij de Fusion is de optie om Edge Lights te gebruiken. De doorlopende schermranden lichten hierbij op bij een nieuwe melding, oproep of alarm. Tevens kan het overweg met het Ready For platform, zowel bedraad als draadloos, en kun je bij de aanschaf kiezen uit de kleuren Interstellar Black en Starlight White.

Motorola Edge 30 Fusion

Het tweede nieuwe toestel is de Motorola Edge 30 Fusion, waarbij dit de perfecte combinatie moet zijn tussen een stijlvol design, premium functies en een nette prijs. Deze smartphone komt met een Snapdragon 888+ chipset, en is daarmee dus nog steeds een krachtpatser van een smartphone. De telefoonfabrikant voorziet het toestel van een 6,55 inch 144Hz doorlopend OLED-scherm en een triple-camera. Deze bestaat uit een 50 megapixel hoofdlens, een 13 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel lens voor diepte. Er is ook hier 12 RAM en 256GB opslagruimte. De smartphone krijgt een 32 megapixel front-camera en een 4400 mAh batterij die je met 68W op kunt laden. Daarbij heeft Motorola de optie toegevoegd om deze telefoon draadloos op te laden.

De Motorola Edge 30 Fusion biedt net als het Ultra-model de mogelijkheid om de randen met Edge Lights op te laten lichten bij nieuwe meldingen. Ook zien we hier de stereo-speakers van Dolby Atmos. Je kunt de Edge 30 Fusion aanschaffen in drie kleuropties; Aurora White, Cosmic Grey en de Neptune Blue. Bij de laatstgenoemde bestaat het materiaal van de achterkant uit vegan leather.

Motorola Edge 30 Neo

Als je op zoek bent naar meer kleur, dan is de Motorola Edge 30 Neo een mooie keuze. Deze wordt aan de onderkant van de Edge-serie gepositioneerd, maar heeft toch legio mogelijkheden. De Neo is een resultaat uit de samenwerking met Pantone, bekend van de kleuren. Dit jaar is ‘Kleur van het jaar’ Very Peri, een paarse kleur waarin deze smartphone ook leverbaar wordt. Daarnaast kun je kiezen uit de kleuren Ice Palace, Aqua Foam en Black Onyx. Dit komt neer op de kleuren zwart, paars, zilver en groen. Motorola brengt de Neo uit met een 6,28 inch pOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full-HD+ beeldscherm.

Voor het maken van foto’s heeft de Edge 30 Neo een dual-camera meegekregen met 64 megapixel hoofdlens en een 13 megapixel groothoeklens. De 4020 mAh batterij van het toestel kan opgeladen worden met een kracht van 68W. De Edge 30 Neo komt naar Nederland in de configuratie 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Software en updates

Motorola heeft haar eigen My UX skin vernieuwd met verschillende toevoegingen. Bijvoorbeeld bij de Neo, waarmee niet alleen de spectaculaire kleur terugkomt in de behuizing, maar ook in de software. Dankzij nieuwe thema-opties kun je de interface zo aanpassen, dat deze matcht met die van de kleur van het toestel. Motorola heeft ook gewerkt aan een eigen lettertype, genaamd Rookery, en die debuteert eveneens op de Edge 30-serie. Dit samen met vernieuwde icoontjes. Met Custom Shortcut kun je met een dubbeltik aan de achterkant van het toestel, een zelfgekozen applicatie direct starten.

Daarnaast is Ready For vernieuwd, waarmee je de telefoon kunt verbinden met je computer. Deze ondersteunt instant clipboard voor toegang tot je klembord. Verder kun je apps streamen, is er een verbeterde webcam, kan de telefoon automatisch met de pc verbonden worden en kun je snel bestanden uitwisselen middels drag-en-drop.

Op het gebied van beveiliging heeft Motorola na ThinkShield nog een extra beveiliging voor de Ultra en de Fusion. Met Moto Strongbox is er, in de hardware van het toestel, een kluis voor bijvoorbeeld je digitale autosleutel en kunnen gevoelige bestanden zonder zorgen over de beveiliging opgeslagen worden.

Over het updatebeleid is Motorola ook gelijk duidelijk. Voor de Motorola Edge 30 Ultra kan de gebruiker rekenen op drie Android-updates (Android 13, Android 14 en Android 15) en vier jaar beveiligingsupdates. Deze updates worden eenmaal per twee maanden uitgerold, zo bevestigt het merk tegenover DroidApp. De Neo en de Fusion krijgen twee Android-updates en zijn drie jaar zeker van beveiligingsupdates.

Beschikbaarheid

Motorola brengt de nieuwe Edge 30-serie deze week al op de markt, al kan het even duren totdat ze ook daadwerkelijk in de winkels beschikbaar zijn. De prijs van de Ultra komt uit op 899,99 euro, waarmee dit high-end toestel duidelijk goedkoper is dan veel van zijn concurrenten. Voor de Fusion moet je 599,99 euro overmaken naar Motorola. De Motorola Edge 30 Neo gaat 399,99 euro kosten. Sommige kleurkeuzes worden alleen via Motorola zelf aangeboden.

