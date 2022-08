Motorola presenteert Motorola Edge (2022) met Dimensity 1050 chipset

Het is druk met nieuws over Motorola. Verschillende aankondigingen lopen door elkaar heen, en 8 september kunnen we in Europa een nieuwe reeks verwachten. Nu maken we kennis met de Motorola Edge (2022). Het is de eerste smartphone met een Dimensity 1050 chipset.

Motorola Edge (2022) is officieel

Een nieuwe smartphone is aangekondigd door Motorola. We hadden eerder al de aankondiging van de Moto X30 Pro en S30 Pro. Deze twee devices komen mogelijk naar Europa onder de Edge-vlag, al zullen we daarover op 8 september meer over te horen krijgen. Nu wordt voor enkele regio’s nog een andere nieuwe smartphone gepresenteerd; de Motorola Edge (2022). Deze standaard modellen kunnen gezien worden als een mooie combinatie van een (Lite-)vlaggenschip en mid-end toestel.

Dat zien we ook terug bij de Motorola Edge (2022). De smartphone wordt geleverd met een 6,6 inch Full-HD+ scherm; een OLED-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz. Motorola geeft het scherm HDR10+ ondersteuning en een beeldverhouding van 20:9. Het gewicht komt uit op 170 gram, en is daarmee 30 gram lichter dan de voorganger. Als eerste toestel is de Motorola voorzien van een MediaTek Dimensity 1050 chipset, welke een rekenkracht levert van tweemaal 2.5 GHz en zesmaal 2.0 GHz. Er is 8GB RAM, 256GB opslagruimte en een 5000 mAh batterij met 30W laden of 15W draadloos laden.

Anders dan verschillende andere Edge-modellen is er geen ondersteuning voor het Ready For-platform. Wel is er een 50 megapixel camera voor het maken van foto’s. Deze wordt bijgestaan door een 13 megapixel groothoeklens en een dieptelens. Aanwezig is optische beeldstabilisatie. Er zijn stereo-speakers met Dolby Atmos sound, WiFi 6E en ondersteuning voor eSIM. Voor nu is het toestel enkel aangekondigd voor de Amerikaanse markt, waar het toestel weggaat voor 499 dollar. Over een komst naar Europa is niets bekend.