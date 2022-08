Motorola Edge 2022 duikt op in renders; samen met de specs

Nieuws over een nieuwe Motorola Edge 2022 is opgedoken. De smartphone in kwestie is te zien op gemaakte renders en daarbij komen we de specificaties te weten van het vermeende nieuwe toestel.

Motorola Edge 2022

De Motorola Moto G-serie was eerder heel overzichtelijk met steeds een nieuw model. Daar is inmiddels wel verandering in gekomen met een wirwar aan modellen in uiteenlopende prijzen. De Edge-serie trekt ook meer die kant op. Nu in het nieuws is de Motorola Edge 2022; een nieuwe smartphone met een 6,5 inch P-OLED scherm met Full-HD+ resolutie en 144Hz verversingssnelheid. Bovenaan zit in het midden een 32 megapixel front-camera.

De smartphone wordt verwacht met een triple-camera; 50MP hoofdlens met OIS, een 13 megapixel groothoeklens en 2 megapixel dieptelens. In plaats van de voormalig gebruikte Snapdragon-chipsets, wordt bij dit model gekozen voor een MediaTek MT6879 chipset, samen met 6/8GB RAM en 128/256GB opslagruimte. De smartphone krijgt een gigantische accucapaciteit met 6000 mAh, maar het is nog onbekend met welke kracht dit opgeladen kan worden.

Wanneer we de nieuwe Motorola Edge 2022 kunnen verwachten, en of deze ook naar ons land komt is niet bekend.

Foto bovenaan het artikel toont de Motorola Edge 30 Pro