Moto G32 verschijnt op renders: de nieuwe betaalbare smartphone

Betaalbare smartphones zijn er in vele soorten en maten. Motorola is één van de fabrikanten die deze toestellen aanbiedt. Daar wordt de Moto G32 binnenkort aan toegevoegd, die we nu kunnen zien op renders.

Moto G32 in renders

Er zijn renders online gezet van de nieuwe Moto G32. Als we het toestel zien, zien we gelijk een herkenbaar design. De beelden zijn gemaakt door OnLeaks, een leaker die vaker vroegtijdig informatie deelt. We zien een toestel met vrij dikke schermranden, een front-camera en een iets dikkere cameramodule aan de achterkant.

De Moto G32 komt in het zilver, grijs, zwart en rood op de markt, zo was het idee. Verder zal er een vingerafdrukscanner geïntegreerd zijn in de power-button en de hoofdcamera zal 50 megapixel tellen. Verder is er een 3,5 millimeter aansluiting, USB-C poort, een 5000 mAh accu met 33W laden en een 6,5 inch scherm. Dit is een LCD-paneel met 90Hz verversingssnelheid. Motorola geeft de G32 ook een Unisoc T606 chipset mee, waar het bedrijf eerder nog MediaTek processoren meegaf.

In Europa zal de Moto G32 uitgebracht worden met 3GB RAM en 32GB opslagruimte. De prijs moet uitkomen op 229 euro. Wanneer de smartphone precies aangekondigd wordt, dat is nog niet bekend.