Motorola Edge 30 Lite duikt op: eerste foto

We komen meer te weten over uitbreiding voor de Motorola Edge 30-serie. Binnenkort komt er de Motorola Edge 30 Lite, waarvan we nu een foto zien.

Motorola Edge 30 Lite op beeld

Motorola heeft de Edge 30-serie, welke op dit moment bestaat uit twee toestellen; de Motorola Edge 30 en Motorola Edge 30 Pro. Binnenkort moet daar een derde model bijkomen; in de vorm van de Motorola Edge 30 Lite. Het toestel gaat nu rond in het geruchtencircuit onder de naam Miami. Het ontwerp komt overeen met dat van de eerder uitgebrachte Edge 30-toestellen. De cameramodule onthult dat er een 64 megapixel camera is met optische beeldstabilisatie. Deze zal bijgestaan worden door een 13 megapixel lens.

Van de Motorola Edge 30 Lite zijn in de afgelopen tijd nog meer details opgedoken. Hierdoor krijgen we alvast een idee van wat de specificaties worden. De telefoon zal een Snapdragon 695 octa-core chipset krijgen, samen met een 6,28 inch 120Hz OLED-scherm en 8GB/256GB aan werk- en opslaggeheugen. De Lite krijgt tevens een 4020 mAh accu.

In de komende tijd verwachten we meer informatie over de Motorola Edge 30 Lite. Natuurlijk houden we je hiervan op de hoogte.

Foto bovenaan het artikel toont de Motorola Edge 30