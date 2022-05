Motorola rolt nieuwe beveiligingsupdate uit voor 10 toestellen; ook oudere modellen

Een tiental Motorola-smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Een aantal hiervan zijn enkele jaren geleden al verschenen, maar ontvangen toch de april of mei-update. We zetten de toestellen in kwestie op een rijtje.

Motorola met updates

We kunnen toch wel stellen dat Motorola flink wat stappen heeft gezet rondom het uitbrengen van updates. Steeds meer en vaker worden updates uitgerold naar de verschillende modellen. Deze week is een mooi voorbeeld hiervan. Waar we enkele dagen geleden al updates zagen binnenrollen voor de Motorola Edge 20-serie, is het nu de beurt aan tien verschillende modellen. We zetten op een rij wat er precies geüpdatet is door Motorola.

Beveiligingsupdate april 2022

Voor drie van de tien toestellen wordt beveiligingsupdate april 2022 uitgerold. Deze update brengt in totaal 44 patches. Daar hebben fabrikanten vaak nog eigen patches aan toegevoegd om zo eigen kwetsbaarheden aan te pakken. De update van april staat klaar voor de Motorola Edge 30, de Moto G41 en de Moto G22.

Beveiligingsupdate mei 2022

De zeven andere toestellen ontvangen de beveiligingsupdate mei 2022. Hier zitten ook enkele toestellen tussen die al langere tijd geleden zijn uitgebracht. Goede zaak dus dat deze smartphones niet vergeten zijn door het merk. De beveiligingsupdate van mei wordt uitgerold naar de Moto G60s, Moto G60, Moto G50, Moto G20, Moto G 5G Plus, Moto G9 Plus, Moto G Pro en de Motorola One Action.

