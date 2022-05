Motorola komt in juli met nieuwe smartphone met 200MP-camera

Een nieuwe high-end smartphone van Motorola wordt over twee maanden aangekondigd; dit wordt duidelijk uit een nieuwe teaser van het merk. Het gaat om een toestel met een 200MP camera, vermoedelijk de Frontier.

Motorola met 200MP camera

De Motorola Frontier gaat al lange tijd rond in het geruchtencircuit en de verwachtingen zijn hooggespannen. De fabrikant komt in juli met de aankondiging van een nieuwe smartphone. Het merk deelt een teaser met een grote foto van een cameralens. De camera in kwestie zou beschikken over 200 megapixel, wat gigantisch is. Middels pixel binning zou de sensor in staat zijn om 12.5 en 50MP foto’s af te leveren. De sensor moet eveneens overweg kunnen met het filmen in 8K met 30fps.

Motorola gaat de Frontier vermoedelijk voorzien van de nieuwe Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, of nog de ‘normale’ 8 Gen 1. Verder kunnen we een 60 megapixel front-camera verwachten en zou de 4500 mAh batterij met een kracht van 125W opgeladen kunnen worden. De smartphone kan daarbij ook draadloos opgeladen worden. Alle details zullen we in juli te horen krijgen. Het is nog wel even de vraag of we in Europa daar ook gelijk wat aan hebben; want de kans bestaat dat Motorola het toestel pas later aankondigt voor ons continent.

De vermoedelijke Motorola Frontier