Nieuwe Motorola Razr 3e generatie met groot extern beeldscherm te zien in video

Er is een nieuwe video verschenen van de nieuwe vouwbare Motorola Razr. De derde generatie krijgt een veel groter extern beeldscherm en ziet er serieus goed uit. De video is gedeeld door Evan Blass.

Video van nieuwe Razr

De nieuwe, derde, generatie Razr van Motorola gaat al lange tijd rond in het geruchtencircuit. De telefoon is het vouwbare toestel van de fabrikant en binnenkort kunnen we dus een nieuwe versie verwachten. Duidelijk is dat met het nieuwe model Motorola hoopt op een volwaardige concurrent van de Samsung Galaxy Z Flip 4, welke deze zomer verwacht wordt. Samsung doet al langer zaken met vouwbare smartphones, waaronder de Galaxy Z Flip 3.

Dankzij de nieuwe beelden weten we dat Motorola de vingerafdrukscanner aan de zijkant plaatst, verwerkt in de power-button. Verder lijkt het externe scherm op de klep een stuk groter en lijkt het er nu op dat er door Motorola een eigen software-skin gebruikt wordt, al kan het zijn dat dit nog verandert als het toestel op de markt gebracht wordt. Op het klepje zien we twee camera’s. In tegenstelling tot de voorgangers zou de derde generatie van de Motorola Razr voorzien zijn van een high-end chipset, zoals de Snapdragon 8+ Gen 1.

Het is nog niet bekend wanneer de telefoon aangekondigd wordt, maar vermoedelijk zal dit niet gek lang meer duren. De video kan hieronder bekeken worden.

