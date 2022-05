‘Nieuwe Motorola Razr krijgt twee grotere schermen’

Motorola werkt aan een nieuwe Motorola Razr. Eerder werd al gemeld dat het zou gaan om een high-end toestel, nu wordt er meer bekend over het scherm van de nieuwe vouwbare smartphone.

Motorola Razr met grotere schermen

Volgens nieuwe geruchten krijgt de derde generatie van de Motorola Razr smartphone een groter scherm. Dit betekent dat het scherm aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant groeit in omvang. Hierbij zou het scherm aan de buitenkant van de telefoon, op het klepje, groeien naar een grootte tussen de 2,7 inch en 3,0 inch. De huidige Razr doet het met een 2,7 inch scherm. Aan de binnenkant zou het 6,2 inch van de huidige Razr vervangen worden door een 6,7 inch paneel in het nieuwe toestel.

Nieuw bij de derde generatie van de Motorola Razr moet verder zijn dat het toestel een vingerafdrukscanner heeft in de power-button, en ook dat de camera aan de achterzijde rechts onderin zijn te vinden. Volgens berichten die in januari verschenen over het toestel, moet de nieuwe Razr een high-end smartphone worden. Verwacht wordt dat de telefoon van Motorola geleverd wordt met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm.

De verwachting is dat de derde generatie van de Motorola Razr in het najaar van 2022 verschijnt.