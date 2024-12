Motorola introduceert nieuwe toestelkleur ‘Mocha Mousse’

Motorola heeft een nieuwe toestelkleur aangekondigd voor twee van haar smartphones. Het gaat om de nieuwe Pantone kleur van het jaar 2025: Mocha Mousse. Deze kleur zal beschikbaar komen voor twee toestellen van het merk.

Mocha Mousse kleur bij Motorola

Mocha Mousse is de nieuwe kleur die Motorola toevoegt aan het portfolio. Het merk maakt sinds de Edge 30-serie al gebruik van de Pantone-kleuren en doet dat ook bij de laatst verschenen toestellen in de Edge- en Razr-serie. Eerder dit jaar werd door Motorola de Motorola Edge 50-serie aangekondigd, net als de foldable Razr 50-serie. Voor de Motorola Edge 50 Neo en de Motorola Razr 50 Ultra wordt nu deze nieuwe kleur aangekondigd.

De twee smartphones komen beschikbaar in de kleur Mocha Mousse. Volgens Motorola moet deze kleur zorgen voor een kijk op een nieuwe kleur bruin. Het is de Pantone 17-1230 Mocha Mousse kleur die moet zorgen voor een naar eigen zeggen ingetogen, maar smaakvolle glamour. Wanneer de nieuwe kleuren beschikbaar zijn, is niet bekend. Wel geeft de fabrikant aan dat ze ‘binnenkort’ beschikbaar zijn in de Benelux.



Motorola Edge 50 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro