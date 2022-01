Eerste details Motorola Razr 3 verschenen; moet high-end smartphone worden

Bij de eerste generatie Motorola Razr in smartphonevorm hadden we niet echt het idee, te maken te hebben met een high-end smartphone. Met de nieuwe Razr 3 die later dit jaar moet verschijnen, moet dat wel het geval zijn. Er is nu informatie opgedoken over het toestel.

Razr 3 wordt high-end smartphone

Waar de eerste Motorola Razr niet bepaald een high-end smartphone te noemen was, moet de nieuwe Razr dat wel worden. In 2020 verscheen de vernieuwde Motorola Razr in Nederland, waarvan DroidApp de uitgebreide Motorola Razr preview verscheen. Een groot succes werd het hier echter niet. In sommige landen verscheen in dat jaar ook nog een 5G-versie van de telefoon. Motorola wil het met een nieuw model grootser aanpakken, waarbij de naam Motorola Razr 3 rondgaat. Daarbij was de eerste Razr van een Snapdragon chipset uit het middensegment voorzien.

De eerste generatie Motorola Razr

De smartphonefabrikant gaat de nieuwe generatie Razr voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm. We zien verder, afhankelijk van de gekozen versie, 6/8/12GB aan werkgeheugen en 128/256/512GB aan opslagruimte. De telefoon krijgt een 6,7 inch AMOLED-scherm dat dus opvouwbaar is en een Full-HD+ resolutie levert, samen met een verversingssnelheid van 120Hz. Op het klepje zal een secundair beeldscherm te vinden zijn, waarover nu nog verdere details ontbreken. De telefoon zal gelijk met Android 12 geleverd worden en krijgt ook NFC aan boord. Er wordt gesproken over 50 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens. De front-camera moet een 32 megapixel sensor zijn.

Volgens de bron is Motorola van plan om het toestel breed uit te brengen. Ook een release in Europa staat op de planning. Als we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.