Motorola maakt bekend welke 30 toestellen update naar Android 12 krijgen

Motorola heeft een overzicht online gezet met het updateschema voor Android 12. De update zal door Motorola naar dertig toestellen uitgerold worden. Welke toestellen zullen door Motorola bijgewerkt worden met een update?

Motorola’s planning voor Android 12

Android 12 komt naar steeds meer toestellen. Motorola heeft nu ook laten weten dat het tientallen toestellen in de komende tijd bij zal werken naar de nieuwe Android-versie. In totaal krijgen dertig smartphones van de fabrikant de update naar Android 12, waarbij dus ook nieuwe functies beschikbaar komen. Van deze 30 modellen, zijn niet alle modellen in Nederland en België uitgebracht. Voor de volledigheid hebben we het volledige overzicht van de toestellen die geüpdatet zullen worden naar Android 12, hieronder neergezet.

razr 5G

razr 2020

motorola one 5G ace

motorola one 5G UW ace

business edition phones

moto g pro

motorola edge (2021)

motorola edge 20

motorola edge 20 lite

motorola edge 20 fusion

Meer informatie

Het is helaas niet duidelijk wanneer Motorola de verschillende smartphones bijwerkt naar Android, dus daarover moeten we je de informatie schuldig blijven. Als we hierover meer informatie hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte. Nieuwe functies kunnen we in ieder geval wel verwachten op de genoemde toestellen. Zo is er het nieuwe privacydashboard met meer opties. Verder belooft Google nog meer snelheidsverbeteringen, zijn er nieuwe widgets en natuurlijk het Material You-design, waarbij de interfacekleuren aangepast worden op die van de achtergrond.