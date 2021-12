Motorola rolt nieuwe december-update uit voor Edge 20, Edge 20 Pro en Edge 20 Lite

Drie toestellen van Motorola worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het zijn de drie smartphones uit de Motorola Edge 20-serie; het standaard model, de Pro en de Lite. We zetten de details op een rijtje.

Motorola Edge 20-serie: december-update

De nieuwste beveiligingsupdate van Android is de beveiligingsupdate van december 2021. Deze update is in de afgelopen tijd al voor verschillende toestellen uitgerold, en ook Motorola is er in de afgelopen tijd mee aan de slag geweest. Dit betekent dat hij geoptimaliseerd is voor verschillende modellen. Als eerst is het de beurt aan de toestellen uit de Edge-serie, zo laat Richard ons weten.

Voor de Motorola Edge 20 en de Motorola Edge 20 Lite is de update als eerst beschikbaar. Daarbij komt hij spoedig beschikbaar voor de Motorola Edge 20 Pro. Zover bekend wordt alleen de december-update uitgerold voor de drie toestellen, en zijn er verder geen nieuwe functies of andere veranderingen doorgevoerd.

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 385,00 euro

Motorola Edge 20 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 619,00 euro