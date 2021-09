Motorola Edge 20 Pro review: klaar voor het echte werk?

In een hoog tempo brengt Motorola nieuwe toestellen op de markt. Is het ene toestel nog niet verschenen, staat de volgende al in de startblokken. Nu zijn we aangekomen bij de nieuwe Edge-toestellen. In de afgelopen tijd heb ik de Motorola Edge 20 Pro getest. Hoe bevalt dit toestel in de praktijk? Je leest het in de Motorola Edge 20 Pro review.

Motorola Edge 20 Pro review

Na een aantal weken van testen is het tijd om onze ervaringen van de nieuwste Motorola-smartphone te delen. In deze Motorola Edge 20 Pro review nemen we je mee in het high-end toestel van de fabrikant. De smartphone werd onlangs aangekondigd, samen met de Motorola Edge 20 en de Edge 20 Lite. Zoals de naam al aangeeft, hebben we hier te maken met het Pro-model. Wat mag je verwachten van de Motorola Edge 20 Pro?

Verkooppakket

Motorola levert de Motorola Edge 20 Pro in een dikke doos. Dit komt omdat er in deze doos weer twee dozen zitten. In het andere doosje zit namelijk een speciale HDMI-kabel om het toestel te gebruiken in combinatie met Ready For, waar we later in de review op terugkomen. In het tweede doosje is de Motorola zelf te vinden, waar direct al een siliconen cover omheen zit. In het verkooppakket zien we wat papierwerk, een adapter, laadkabel en een simnaald. Een prima uitgerust pakket!

Design en interface

De Motorola Edge 20 Pro ziet er uit als een echt Motorola-toestel en daar is niets mis mee. Het toestel voelt stevig en degelijk aan. Aan de voorkant is het toestel voorzien van een 6,67 inch OLED-paneel met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 144Hz. Ik heb het vergeleken met de verversingssnelheid van 120Hz en merk geen verschil, maar het is leuk dat het erop zit. Dankzij deze hoge verversingssnelheid kun je nog beter genieten van games en verloopt scrollen, door bijvoorbeeld je Instagram-feed, een stuk sneller.

Aan de linkerkant heeft Motorola, vrij hoog, de knop voor de Google Assistent toegevoegd. Persoonlijk vind ik het niet erg dat deze buiten direct bereik zit; zo raak je hem ook niet per ongeluk aan. De rechterkant van de smartphone zijn gevuld met de volumetoets en de vingerafdrukscanner. Het simkaartslot, de USB-C poort en de speaker bevinden zich aan de onderkant van de smartphone. Een 3,5 millimeter aansluiting is niet aanwezig op de Edge 20 Pro.

Een dikke cameramodule vinden we aan de achterzijde van de smartphone. De Motorola Edge 20 Pro heeft een geavanceerde camera en daar zullen we later in de Motorola Edge 20 Pro review op terugkomen. Door de dikke cameramodule wiebelt het toestel wel enigszins als hij op tafel ligt, en je bedient het scherm.

Interface

Motorola rust haar Android-toestellen uit met haar eigen My UX skin. Hiermee heb je nog meer mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt verschillende opties aanpassen voor het startscherm, maar ook aan de slag met het aanpassen van stijlen in de interface. Bij de stijlen kan het lettertype veranderen, de kleuren aangepast worden en de pictogramvormen veranderd worden. Verder kun je kiezen voor een andere lay-out; de indeling en groottes van het rasters.

Verder is de interface vergelijkbaar met andere Android-toestellen. De interface van Motorola staat echter dichtbij de originele Android-interface, waardoor deze lekker overzichtelijk oogt en zich vanzelf laat bedienen. Je hebt toegang tot het menu met een veegbeweging, en kunt je startschermen vullen met widgets en snelkoppelingen. Het vergrendelscherm van de Motorola Edge 20 Pro is erg handig. Je ziet direct pictogrammen van notificaties die je hebt. Zonder dat je het toestel direct hoeft te ontgrendelen, kun je de inhoud van meldingen al teruglezen.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Bellen, internetten en sms’en, het kan allemaal met de Motorola Edge 20 Pro. De smartphone is hiervoor van alle gemakken voorzien, waarbij je natuurlijk ook gebruik kunt maken van het 5G-netwerk. Verder is de smartphone uitgerust met WiFi en kun je internetten via de Chrome-browser. Het sms’en kan met de officiële Google Berichten-app, en ook de telefoon-app komt uit de fabriek van Google.

Bellen is trouwens geen enkel probleem met de Motorola. De belkwaliteit is goed en we hebben geen problemen ondervonden met het toestel. Op het gebied van connectiviteit is de smartphone trouwens nog verder uitgerust met NFC, locatiebepaling zoals GPS en natuurlijk Bluetooth.

Multimedia: muziek en film

De multimedia-eigenschappen van de Edge 20 Pro zitten ook wel snor. Allereerst is er een prima beeldscherm, dat ook op zonnige dagen vrij goed afleesbaar is. In de avonduren kan de helderheid laag genoeg om deze nog prettig afleesbaar te maken. De beeldkwaliteit van het 6,67 inch grote scherm is ook prima. Beelden zijn kleurrijk, scherp en alles komt goed tot haar recht.

Voor het luisteren van muziek is de Motorola ook prima geschikt. Jammer is dat de fabrikant geen stereo-speakers heeft geplaatst op het toestel. Dit betekent dat al het geluid uit de speaker aan de onderkant van het toestel komt. De geluidskwaliteit is prima, al kunnen (hele) hoge tonen op hoog volume er wat schel uitkomen. Doorgaans is er wel een goede balans tussen hoge en lage tonen. Natuurlijk heeft de telefoon de mogelijkheid om via Bluetooth een draadloze headset te verbinden.

Camera: foto en video

Voor de Motorola Edge 20 Pro review hebben we uiteraard weer uitgebreid de camera getest. Voor het maken van foto’s zijn er drie lenzen aanwezig. Dit is een 108 megapixel camera met een diafragma van f/1.9, een 16 megapixel groothoeklens (f/2.2) en een 8 megapixel periscooplens (f/3.4). Door die laatste lens wordt de belichting op een andere manier verwerkt en is het niet nodig om een diepe camera in het toestel te plaatsen. Met de periscooplens kan gelijk ook 5x gezoomd worden, zo belooft Motorola. De camera-app op het toestel werkt erg prettig. De nodige instellingen heb je binnen handbereik. Je kunt direct schakelen naar fotomodus of videocamera. Via de drie streepjes in de app heb je toegang tot nog meer standen. De bekende Motorola-tools zoals spotkleur en het maken van een kort gifje behoort ook op de Motorola Edge 20 Pro tot de mogelijkheden.

Hoe is de fotokwaliteit van de Motorola? We hebben de smartphone onder verschillende omstandigheden uitgetest. Ik moet eerlijk zeggen; na het bekijken van de foto’s op het scherm hadden we een zo-zo gevoel. Wanneer we ze op het grote scherm bekijken, dan zien we dat de plaatjes die de telefoon schiet er best goed uitzien. Toch zien we wel wat valkuilen bij het toestel. Bij grotere contrastverschillen zijn de lichte gebieden overbelicht (zoals een wolkenlucht die niet te zien is) en bij donkere gebieden ontbreekt het aan details en de juiste belichting. Verder is het me opgevallen dat foto’s soms wel heel snel bewogen zijn.

Kijkend naar foto’s die we in de nachtelijke uren hebben gemaakt, dan valt het resultaat wel erg tegen. Kies je ervoor om de nachtstand niet te gebruiken dan zijn de uitkomsten nog redelijk. Foto’s gemaakt met de nachtmodus zijn juist erg bewogen, ondanks dat de belichting wel wat beter is. Macro-foto’s zijn over het algemeen netjes, maar missen soms net wat meer scherpte. Je ziet duidelijk dat het geen optische zoom is.

Hieronder vind je foto’s die we met de Motorola Edge 20 Pro hebben gemaakt. Zoals je van ons gewend bent, vind je een groot aantal foto’s in het digitale fotoalbum.

Selfie en videocamera

De selfie-camera telt 32 megapixel. De fotokwaliteit is redelijk, maar we hebben dit zeker beter gezien. Zo zien we dat foto’s vaak net iets te donker zijn. Verder missen ze wat diepte en doortekening en zijn er harde lijnen.

Dan de videocamera. Deze is voorzien van Audio Zoom. Als je inzoomt, kan de microfoon ‘mee-inzoomen’ om het geluid van verder op te nemen. Tijdens het schieten van een video kun je tussen de verschillende lenzen schakelen, al gaat dat in de praktijk niet altijd even lekker; zo is te zien in het eindresultaat. De videokwaliteit is best netjes, maar net als bij foto’s vallen de details bij lichte objecten weg, zo is in de video te zien bij de kerk.



Overige mogelijkheden

Motorola heeft haar Edge 20 Pro nog enkele andere aanvullingen en functies meegegeven. Die nemen we natuurlijk mee in onze Motorola Edge 20 Pro review. Die bespreken we kort in dit onderdeel van de test.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Motorola Edge 20 Pro zit aan de rechterkant, welke ingedrukt kan worden en dan dienst doet als power-button. Niks over te klagen. De vingerafdrukscanner is razendsnel in het herkennen van je vinger. Een lichte aanraking is voldoende om toegang te hebben tot je telefoon. Je kunt meerdere vingers toevoegen zodat je ook met verschillende vingers je toestel kunt ontgrendelen.

Ready For

Het Ready For platform, dat we eerder hebben besproken in de Moto G100 review, zien we ook terug bij de Motorola Edge 20 Pro. Middels de meegeleverde HDMI-kabel kun je de content van je smartphone groots op een monitor/computerscherm bekijken. De functionaliteit is hiermee hetzelfde als bij de Moto G100. Het scherm van je smartphone kan net als bij een laptop functioneren als een trackpad voor het bedienen van de muis. Verder kun je bepaalde apps op het grote scherm gebruiken net als videobellen via bijvoorbeeld WhatsApp, Telegram of Google Duo. Via een optioneel tussenstuk kun je ook een muis of toetsenbord nog aansluiten.

Motorola Actions

De Motorola-toestellen verschijnen ook met Motorola Actions; een erg handige toevoeging. In de voorgeïnstalleerde Moto-app vind je deze handige toevoegingen terug. Deze tools maken het bijvoorbeeld mogelijk om met drie vingers direct een screenshot te maken. Verder kun je met het telefoon schudden om de zaklamp in te schakelen, door met je pols te draaien kan de camera opgestart worden. Ook verschillende instellingen voor het beeldscherm en voor het maken van screenshots kun je de nodige dingen aanpassen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Motorola Edge 20 Pro is voorzien van een Snapdragon 870 chipset van Qualcomm, ook is er 12GB aan werkgeheugen. Die combinatie maakt dit toestel razendsnel. We hebben tijdens de testperiode voor de Motorola Edge 20 Pro review geen vertragingen of haperingen opgemerkt en alles werkt zoals het zou moeten. Niks op aan te merken. Het geheugen van de telefoon komt uit op een riante 256GB. Het niet is mogelijk om dit uit te breiden met een geheugenkaart.

Accu

Het uithoudingsvermogen hebben we ook uitgebreid getest. Bij intensief gebruik is het halen van het eind van de dag geen enkel probleem. We noteren een screen-on-time van vier uur, met nog gemiddeld zo’n 35 procent over. Gebruik je het toestel minder intensief, dan zal de Motorola Edge 20 Pro het twee dagen uithouden met een schermtijd die uitkomt tot over de zes uur. Het opladen gaat met 30W.

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de Motorola Edge 20-serie was Motorola direct duidelijk over het updatebeleid. Later is dat alsnog (in ieder geval voor ons land) aangepast en uitgebreid voor het standaard model en de Lite. Dit betekent dat de Edge 20 en de Edge 20 Lite drie jaar lang beveiligingsupdates ontvangen. Dit heeft te maken met het feit dat dit Business Editions zijn, die hier in Nederland en België verkocht worden. Motorola laat ons weten dat er in feite twee verschillende versies worden uitgebracht (een voor consumenten, een voor zakelijk gebruik). Het was echter niet de bedoeling om twee verschillende versies te leveren; dus werd gekozen voor het zakelijke model. Daarin merk je overigens als gebruiker niets, behalve dat het updatebeleid beter is.

Echter; dit geldt dus allemaal niet voor de Motorola Edge 20 Pro. Deze smartphone krijgt het eerder gecommuniceerde updateplan. Dit betekent twee Android-updates en twee jaar lang beveiligingsupdates. Deze patches worden iedere twee maanden uitgerold. Het is jammer dat Motorola het updatebeleid voor de Pro, aangezien het de high-end telefoon is, niet gelijk trekt met de twee andere modellen.

Beoordeling

In de afgelopen weken heb ik de Motorola Edge 20 Pro als daily-driver gebruikt; ofwel de dag beginnen en eindigen met dit toestel. En dat is me prima bevallen. De smartphone doet precies wat hij moet doen. De Motorola is een razendsnelle smartphone met een uitstekende accuduur en een compleet verkooppakket. De camera presteert best aardig, maar een software-update om de schoonheidsfoutjes glad te strijken zou het toestel goed doen. Zoek je een gewoon goede, betrouwbare smartphone, dan is de Motorola Edge 20 Pro gewoon een prima keuze. Daarvoor moet je wel 699 euro overmaken naar de rekening van Motorola en dat is een hoop geld voor de Edge. Kijk bijvoorbeeld naar de OnePlus Nord 2 die 399/499 euro kost en net zo goed presteert. Ook bij andere fabrikanten krijg je zeker net zoveel of meer voor minder dan 700 euro.

Je kunt de toestellen uit de Motorola Edge 20-serie kopen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

Motorola Edge 20 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 665,00 euro