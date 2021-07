Sony Xperia 10 III review: midranger hobbelt achter de concurrentie aan

Hoewel Sony niet het populairste smartphonemerk is, maakt het bedrijf over het algemeen prima smartphones. Sony’s midranger, de Xperia 10 III, hebben we aan een uitgebreide test onderworpen om uit te vinden of dit toestel mee kan komen met de concurrentie.

Sony Xperia 10 III review

Sony staat niet bekend om het uitbrengen van goedkope smartphones. Integendeel, voor een smartphone van Sony betaal je vaak de hoofdprijs. In de meeste gevallen is de hoge prijs wel te rechtvaardigen. In deze review zetten we uiteen of de hoge prijs ook te rechtvaardigen is voor de Xperia 10 III.

Verkooppakket

De Xperia 10 III wordt geleverd in een rechthoekige doos. De inhoud is wat karig. Zo vinden we in de doos geen hoesje terug. Ook wordt er geen simnaald meegeleverd. De simlade is namelijk te openen zonder een simnaald. Wat wel wordt meegeleverd wordt, zijn de telefoon, een lader met USB kabel en het nodige papierwerk.

Design en interface

Net zoals andere toestellen uit de Xperia-lijn, is de Xperia 10 III direct te herkennen aan zijn vormgeving. Het toestel heeft een slank uiterlijk met aan de boven- en onderkant een vrij dikke rand. In de bovenste rand is de selfie-camera en een notificatie lampje verwerkt en de aan de onderkant is de speaker geplaatst. Tussen de randen zit het 6 inch grote Full-HD scherm. Dit scherm heeft geen hogere verversingssnelheid. Je moet het doen met de standaard verversingssnelheid van 60Hz.

Door het slanke ontwerp ligt de Xperia 10 III prettig in de hand, al is het wel lastig om met één hand de bovenzijde van het scherm te bedienen. Daarbij komt nog eens dat het toestel slecht 169 gram weegt.

Aan de linkerkant heeft Sony de simlade geplaatst. Zoals eerder aangegeven is deze zonder naald te openen. Aan de onderkant van de lade zit een kleine uitsparing waar je met je nagel de lade kunt openen. De rechterkant is ruimte voor de volumetoetsen, de aan- en uitknop en een speciale knop om de Google assistent op te starten. Deze knop kan helaas niet geherprogrammeerd worden. Aan de bovenkant is de 3,5 millimeter geplaatst waarmee je je bedrade headset kunt aansluiten. Aan de onderkant heeft Sony de USB-C poort geplaatst.

De achterkant van het toestel is van glas gemaakt. Hierdoor krijgt het toestel een luxe uitstraling. In de linkerbovenhoek van de achterkant vinden we de cameramodule en de flitser terug. in de module heeft Sony drie lenzen geplaatst.

Interface

De interface van Sony toestellen is, op een paar aanpassingen van Sony na, gelijk aan de pure Android-versie van Google zelf. Door omlaag te vegen op het thuisscherm open je je notificaties en door omhoog te vegen open je de app lade en door van links naar rechts te vegen open je de Google feed.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

We doen het niet meer zo vaak als vroeger, maar uiteraard bellen we nog wel eens. En dit gaat prima met de Xperia 10 III. Bellen doe je met de standaard Google app, net zoals het sturen van berichten en het typen hiervan. Om te internetten heeft Sony Google Chrome meegeleverd.

Over het communiceren hebben we geen klachten, het bellen gaat prima, de kwaliteit van het geluid is ook dik in orde. Het toestel ondersteunt ook dual sim functionaliteit, al gaat dit wel ten kosten van ruimte om een SD-kaart te plaatsen.

Wat betreft connectiviteit zit het ook wel goed met de Xperia 10 III. Het toestel biedt ondersteuning voor 5G, WiFi 2,4 en 5GHz, Bluetooth 5.1, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO) en NFC.

Multimedia: muziek en film

Over de kwaliteit van het scherm kunnen we kort zijn; deze is geweldig, zoals we van Sony gewend zijn. Het Full-HD scherm is dan ook prima af te lezen op een zonnige dag en kan voldoende gedimt in de avonduren, zodat je niet verblind wordt. Hierdoor biedt de Xperia 10 III een prima ervaring als het gaat om het kijken naar films.

De Xperia 10 III is ook prima geschikt om muziek te luisteren. Je hebt de mogelijkheid om zowel bedraad als draadloos naar muziek te luisteren. Een klein minpunt is het ontbreken van een FM radio.

Camera: foto en video

Op de achterkant van de Xperia 10 III zit de cameramodule met de drie lenzen geplaatst. De lenzen zijn onder elkaar geplaatst met de flitser boven de module. De hoofdcamera schiet foto’s van maximaal 12MP, daarnaast zijn er een groothoeklens en een telefotolens aanwezig die beiden foto’s schieten van 8MP.

De camera-app van Sony is overzichtelijk en daardoor prettig in gebruik. De instellingen laten zich makkelijk vinden en naast de sluiterknop zit een optie waarmee je snel van modus wisselt. Tijdens onze testperiode viel het op dat het even duurt voordat er daadwerkelijk een foto wordt gemaakt nadat je op de sluiterknop hebt geklikt. Af en toe was dit zelfs zo erg, dat ik de neiging had om nog een keer te klikken, omdat ik dacht dat de telefoon mijn klik niet had geregistreerd.

En dan moeten we het natuurlijk nog hebben over de kwaliteit die de Xperia 10 III schiet. Wanneer je zonder iets in te stellen geen punt selecteert voor de camera om zich op de focussen, vallen de foto’s wat donker uit. Wanneer je focust op een donker gedeelte, dan zijn de foto’s aanmerkelijk beter. Kleuren worden in dat geval beter weergegeven met veel details zichtbaar op de foto. Dit geldt ook voor de groothoeklens. Over het algemeen maakt deze lens ook prima foto’s.

Ook heb je de mogelijkheid om in te zoomen. Tot 10 maal maar liefst. Dit moet je eigenlijk niet willen, wanneer je 10 maal inzoomt wordt de kwaliteit van de foto’s erg matig. Tot 5 maal inzoomen levert nog wel redelijke foto’s op. De camera beschikt ook over een optie om nachtfoto’s te maken. De fotokwaliteit hiervan is voor zijn prijs duidelijk minder dan de concurrenten. Hierbij moeten we wel opmerken dat zo af en toe een foto niet scherp is.

Hieronder vind je een foto die we met de Sony Xperia 10 III hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, dan kun je terecht in het digitale fotoalbum.

Videocamera

Je hebt nogal wat te kiezen wanneer je een filmpje wilt schieten qua kwaliteit. Je hebt de mogelijkheid om filmpjes te schieten in: VGA, HD, 1080×1080 (1:1), Full-HD (16:9 met optioneel 60 frames per seconde), Full-HD 21:9, 4K (16:9) en 4K (21:9). Je hebt dus alleen de mogelijkheid om de frames per seconde aan te passen wanneer je in Full-HD filmt. Ook bij het filmen heb je de mogelijkheid om een modus te selecteren. Inzoomen en tussen lenzen schakelen, het is allemaal mogelijk tijdens het filmen. De kwaliteit van de filmpjes is in orde, af en toe schokt het beeld wat. Kleuren en details worden goed weergegeven.



Overige mogelijkheden

Sony heeft de Xperia 10 III een aantal extra functies meegegeven die we bespreken in dit onderdeel van de Sony Xperia 10 III review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner heeft Sony in de aan- en uitknop verwerkt en zit dus aan de rechterkant van het toestel net als bij alle recente toestellen van de fabrikant. De vingerafdrukscanner reageert erg snel op een aanraking waarna het toestel meteen ontgrendeld wordt. Door het slanke ontwerp van het toestel is het ook vrij makkelijk te ontgrendelen wanneer je het toestel vasthoudt met je linkerhand en met bijvoorbeeld met je middelvinger het toestel wilt ontgrendelen.

Zijsensor

Een fijne functie die Sony meelevert is de zogenaamde zijsensor. Deze sensor is aan de zijkant op het scherm geplaatst. De positie, lengte en doorzichtigheid kun je zelf bepalen. Door tweemaal op de zijsensor te klikken opent er een menu met een aantal apps en functies. Dit menu wordt over je huidige scherm geopend en is daarom in elk venster te openen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Sony heeft de Xperia 10 III voorzien van de Snapdragon 690. Dit is een prima processor die de dagelijkse taken rap uitvoert. We hebben tijdens het testen geen haperingen geconstateerd. Het toestel wordt geleverd met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uit te breiden met een SD-kaart.

Uithoudingsvermogen

De Xperia 10 III heeft een accu van 4500 mAh meegekregen. Dit is tegenwoordig heel normaal, maar gezien het scherm van het toestel geen hoge verversingssnelheid heeft en naast 5G ook verder geen energievretende functies heeft, gaat de accu lekker lang mee. Uiteraard wordt de accuduur flink ingekort wanneer je veel gebruik maakt van 5G. Een screen-on-time van rond de 5 uur bij stevig gebruik en 5G is vrij normaal. Maak je voornamelijk gebruik van WiFi, dan is een screen-on-time van meer dan 6 uur mogelijk. Bij licht tot matig gebruik gaat de accu dan zomaar twee dagen mee. De Xperia 10 III ondersteunt snelladen tot 30 Watt.

Beoordeling

Op zich is de Xperia 10 III een prima telefoon die aan alle eisen voldoet die we van een midranger verwachten. Kijken we echter naar de prijs van boven de 400 euro, dan mag je toch iets meer verwachten. De concurrentie zoals OnePlus met de Nord CE biedt meer smartphone voor minder geld. Ook Xiaomi biedt smartphones aan die meer waar voor het geld leveren. Wat in het voordeel spreekt voor de Xperia 10 III is dat het toestel stof- en waterdicht is. We kunnen concluderen dat de Xperia 10 III een prima allround toestel is in het midrange segment, maar we hadden graag gezien dat het toestel wat goedkoper was geweest.

Je kunt de Sony Xperia 10 III kopen bij Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel, Mobiel en Bol.com

Sony Xperia 10 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 409,00 euro