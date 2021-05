Sony Xperia 10 III pre-order gestart: met gratis cadeau

Sony heeft de pre-order geopend voor de eerder aangekondigde Sony Xperia 10 III. Het interessante toestel kan vanaf nu besteld worden. De smartphone kenmerkt zich door prima specificaties en ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Sony Xperia 10 III pre-order

Het aanbod van smartphones wordt in de komende tijd uitgebreid met nieuwe modellen van Sony. De Xperia-reeks wordt uitgebreid met de Xperia 5 III, Xperia 1 III en ook de Xperia 10 III. Bij die laatste smartphone is vanaf nu de mogelijkheid er om hem te pre-orderen. Dit heeft als voordeel dat je hem direct op de dag van release in huis hebt. Daarbij krijg je tijdelijk ook een cadeau erbij, in dit geval een Bluetooth headset; de Sony WH-CH710N ter waarde van 90 euro.

De Sony Xperia 10 III biedt een 6,0 inch OLED-scherm en biedt een 8 megapixel front-camera. Aan de achterkant biedt de Xperia een triple-camera met 12 megapixel hoofdlens. Ook is er een groothoeklens en 10x hybrid zoom. Sony geeft het toestel 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart. De Qualcomm Snapdragon 690 chipset biedt ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verder zien we Android 11, de Xperia UI en een 4500 mAh accu voor de Xperia 10 III.

Je kunt de Sony Xperia 10 III pre-orderen bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel en Bol.com.