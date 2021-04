Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III en Xperia 10 III aangekondigd: alles wat je erover moet weten

Sony trapt deze woensdag af met de aankondiging van een nieuwe set smartphones. Maar liefst drie nieuwe modellen zijn door Sony voorgesteld; we maken kennis met de Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III en Xperia 10 III.

Sony Xperia 1 III

De Sony Xperia 1 III is officieel aangekondigd. Het is het nieuwste high-end toestel van de fabrikant en volgt de vorig jaar uitgebrachte Sony Xperia 1 II op. De telefoon krijgt een 6,5 inch beeldscherm met 4K-resolutie en 120Hz verversingssnelheid, ondersteuning voor het 5G-netwerk en een razendsnelle camera. De autofocus biedt 20fps continue burstopnames en 60x per seconde AF/AE-tracking. De Photography Pro-modus die je handmatig de instellingen laat aanpassen, zal vanaf nu een Basic Mode bieden. Zo hoef je minder snel de diepe instellingen in te duiken. Sony past ook nieuwe AI superresolutiezoom-technologie.

Nog even verder voortbordurend op de camera; het toestel krijgt snelle continue autofocus op alle lenzen. Daarbij is er Real-Time Eye AF en vind je tal van andere technische snufjes terug in de camera. Ook wanneer een object beweegt, moet de Xperia 1 III geen moeite hebben om het object scherp vast te leggen. De focus ligt absoluut op de camera, zo wordt duidelijk uit de aankondiging van Sony.

Sony geeft de Xperia 1 III een Snapdragon 888 chipset mee en zijn er full-stage stereo-speakers die nog 40 procent luider kunnen dan bij het vorige model. Verder heeft Sony ervoor gekozen om de telefoon nog steeds een 3,5 millimeter aansluiting mee te geven. Voor de muziekliefhebber heeft de Xperia 1 III weer 360 Reality Audio aan boord. Verder is er een 4500 mAh accu die in 30 minuten tijd met 50 procent opgeladen kan worden. Volgens Sony moet de accu het dankzij een beter laadproces met Adaptive Charging het drie jaar langer uithouden. Dit was bij voorgaande modellen twee jaar.

Xperia 5 III

Net als de Sony Xperia 1 III is de Xperia 5 III voorzien van een glazen ontwerp met metalen frame. Ook dit toestel is IP68-gecertificeerd. Sony geeft de Xperia 5 III dezelfde geavanceerde camera als het high-end model, en dat allemaal in een compacter jasje. Want het toestel is een stuk kleiner dan de Xperia 1 III. Toch is hij nog altijd een stuk groter dan de jaren geleden verschenen Xperia XZ2 Compact. Ook andere specificaties komen grotendeels overeen bij de Xperia 5 III. Zo is er ook een 4500 mAh accu en kun je een headset aansluiten via de 3,5 millimeter aansluiting.

Xperia 10 III

Ook de huidige Xperia 10 II krijgt een opvolger. We zien hier de Sony Xperia 10 III. De derde generatie van het toestel krijgt een Snapdragon 690 processor, een 6,0 inch Full-HD+ OLED-scherm en een 4500 mAh accu. Het toestel kan overweg met het 5G-netwerk en biedt net als zijn twee broertjes een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Het gewicht is met 169 gram aan de lichte kant en ook hier zien we de waterdichte behuizing terug. De triple-camera biedt een groothoeklens, normale lens en een telelens. Er is een 10 frames per seconde burstmodus en ook in de nachtelijke uren moet je mooie foto’s kunnen maken, zo meldt Sony.

Beschikbaarheid

Sony laat nog niks los over de prijzen van de smartphones. Alle drie de toestellen komen met Android 11 op de markt. Je moet nog wel aardig wat geduld hebben voordat je de smartphones aan kunt schaffen. Zowel de Xperia 1 III als de Xperia 5 III en Xperia 10 III komen pas ‘begin zomer’ naar Nederland, België en Luxemburg.

De specificaties van de drie toestellen zijn verzameld op de toestelpagina’s, welke je kunt bereiken via onderstaande buttons.

Sony Xperia 1 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Sony Xperia 5 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend