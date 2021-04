Sony Xperia 1 III lekt in nieuwe foto’s dankzij case-maker

Sony komt binnenkort met meerdere nieuwe smartphones. Eén van de toestellen waarover we nu meer te horen krijgen, is de Sony Xperia 1 III. Dit nieuwe model krijgen we nu duidelijk te zien, met dank aan een bekende case-maker.

Sony Xperia 1 III volgens case-maker

Er is nieuws over de nieuwe Sony Xperia 1 III. Het nieuwe high-end toestel wordt uit de doeken gedaan door case-maker Olixar, een bekende naam op het gebied van accessoires. Dankzij het bedrijf krijgen we de smartphone van verschillende kanten te zien. Er lijkt een 21:9 beeldscherm te zijn, samen met relatief dunne schermranden. Waar vele smartphones in deze prijsklasse een in-display vingerafdrukscanner krijgen, lijkt Sony bij de toestellen vast te houden aan de vingerafdrukscanner aan de zijkant.

De camera achterop lijkt vier lenzen mee te krijgen, waaronder mogelijk een periscooplens. De flitser zit bovenin het toestel. Ook de fysieke sluitertoets voor de camera krijgt de Sony Xperia 1 III mee. Sony heeft op 14 april een aankondiging gepland staan. We hopen dan meer te weten te komen over het nieuwe model.