Sony Xperia 1 III verschijnt in eerste renders: met nieuwe sneltoets

Samsung komt met de S21-serie, Sony breidt de lijn binnenkort uit met de Xperia 1 III. De derde generatie van de 1-serie komt met een aantal veranderingen in het ontwerp, waaronder de toevoeging van een nieuwe sneltoets.

Sony Xperia 1 III renders

Dit jaar kunnen we een nieuwe high-end smartphone verwachten van Sony. We zien uitbreiding voor de Xperia 1-serie. Het toestel zal de naam Sony Xperia 1 III krijgen en nu krijgen we de eerste beelden te zien van het toestel. De smartphone is uit de doeken gedaan door leaker OnLeaks. Hij heeft de beelden gemaakt van de (bij hem) tot nu toe bekende informatie.

De Sony Xperia 1 III zal het herkenbare ontwerp krijgen, maar wel een stukje kleiner zijn dan het huidige model. De afmetingen zouden uitkomen op 161,6 x 67,3 x 8,4 millimeter. Hij is dan wel wat dikker, maar verder dus compacter. De huidige Xperia 1 II heeft de afmetingen 165,1 x 71,1 x 7,6 millimeter. Verder komen we een 6,5 inch 4K OLED-scherm tegen en een triple-camera aan de achterkant. Het is de verwachting dat in ieder geval een periscooplens aanwezig is.

Geheel volgens verwachting krijgt het toestel verder 5G-ondersteuning, een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset, een MicroSD-kaartsleuf, twee front-facing speakers en een nieuwe sneltoets. Het is niet helemaal duidelijk waar deze aan gekoppeld is. Het is goed mogelijk dat deze voor de Google Assistent is, of dat Sony wellicht de optie heeft toegevoegd om zelf hier een actie aan te koppelen.