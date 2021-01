Sony Xperia Compact 2021 laat zich zien: renders en eerste informatie opgedoken

Sony lijkt na langere tijd weer met een compacte smartphone te komen. Nog altijd is Sony eigenlijk de enige fabrikant die een echt compacte smartphone uitbrengt in het high-end segment.

Sony Xperia Compact 2021

Het lijkt erop dat Sony werkt aan een nieuwe compacte smartphone. De laatste high-end smartphone in de compacte klasse was de Sony Xperia XZ2 Compact. Deze smartphone verscheen drie jaar geleden. Daarna verscheen er geen kleine high-end meer van de Japanse fabrikant. Volgens Sony was er geen markt meer voor, maar het lijkt erop dat Sony toch weer hieraan wil gaan beginnen. Het is hiermee de enige fabrikant die echt compacte high-end toestellen uitbrengt.

De nieuwe Sony Xperia Compact 2021 zal de afmetingen 140 x 68,9 x 8,9 millimeter krijgen. We zien een herkenbaar ontwerp van Sony, met vrij dikke randen. Wel valt op dat Sony voor het eerst in de geschiedenis een notch heeft geplaatst voor de front-camera. Normaliter werkte Sony met een vrij eentonig ontwerp waarbij er gewoon dikke randen waren. De front-camera zal 8 megapixels tellen. Informatie over de camera achterop is er ook. Deze zou in ieder geval beschikken over een 13 megapixel hoofdlens. De vingerafdrukscanner bevindt zich in de power-button aan de zijkant.

Het is nog niet bekend wanneer Sony de nieuwe Xperia Compact 2021 wordt aangekondigd. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.