Nieuwe Sony Xperia 1 III met periscooplens te zien in video

Opnieuw is er nieuws over de nieuwe high-end smartphone van Sony. De smartphonefabrikant komt binnenkort met de Sony Xperia 1 III en dankzij een nieuw lek krijgen we alvast een goed beeld van de nieuwe telefoon.

Sony Xperia 1 III in video

Eind januari kregen we dankzij een leak al een goed beeld van de nieuwe Sony Xperia 1 III. Duidelijk werd dat Sony het toestel zou voorzien van een periscooplens. Nu heeft dezelfde leaker opnieuw van zich laten horen. Het gaat om informatie afkomstig van Steve Hemmerstoffer, die beter bekend is als OnLeaks.

Nadat we eerder dus al de foto’s van de smartphone te zien kregen, is het nu tijd voor een video van het nieuwe model. Het is niet bekend wanneer de aankondiging gepland staat van het nieuwe toestel. Vermoedelijk zal de Xperia 1 III samen met de nieuwe Xperia 10 III gepresenteerd worden, samen met een nieuwe compacte telefoon.