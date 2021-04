Sony plant aankondiging nieuwe Xperia-smartphone(s) op 14 april

Over een kleine twee weken kunnen we nieuws van Sony verwachten. Het merk laat weten dat we één of meerdere nieuwe Xperia-toestellen kunnen verwachten, maar wat is de fabrikant van plan?

Sony aankondiging op 14 april

Woensdag 14 april heeft Sony een aankondiging gepland staan waarbij het gaat om de aankondiging van een nieuw Xperia-product. Gezien de naam Xperia gebruikt wordt, kunnen we aannemen dat we hier tenminste één nieuwe smartphone gaan zien van de Japanse fabrikant.

Xperia 1 III

Al enige tijd gaan er berichten over een nieuwe high-end smartphone; de Xperia 1 III. Dit 5G-toestel wordt naar waarschijnlijkheid op 14 april verwacht. De smartphone zou een periscooplens krijgen, samen met een 6,5 inch 4K OLED-scherm en waarschijnlijk een Snapdragon 888 chipset. Sony kiest doorgaans voor haar eigen designtaal, en de kans is wederom groot dat we dit ook bij de Xperia 1 III terug gaan zien.

Xperia 10 III

Een andere smartphone waarover nieuws is verschenen de afgelopen tijd, is de Xperia 10 III. Deze mid-end telefoon wordt verwacht met een Snapdragon 765G chipset, al spraken eerdere berichten over een Snapdragon 690. Ook zou het 5G-toestel beschikken over 6GB werkgeheugen en een 6,0 inch display. De tot nu toe bekende informatie gaat verder over een triple-camera met 12 megapixel hoofdlens.

Nieuwe Xperia Compact

Eerder was er ook nieuws over een nieuwe Xperia Compact. Sony had een naam hoog te houden op het gebied van smartphones met high-end specificaties in een compacter jasje. Sony zou dit jaar met een nieuw model hierin komen, maar de laatste berichten zijn voor ons niet bepaald hoopgevend. Op 14 april komen we hopelijk alles te horen over wat Sony in petto heeft.

