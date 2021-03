Wachten op de nieuwe Sony Xperia Compact is waarschijnlijk voor niks

Eerder doken er berichten op over een nieuwe compacte smartphone van Sony. De nieuwe Xperia Compact zal echter voor veel fans voor teleurstelling gaan zorgen, zo blijkt uit nieuwe berichten.

Sony Xperia Compact een teleurstelling

Eind januari verschenen er renders van een nieuwe smartphone van Sony. Binnenkort kunnen we namelijk vast weer een nieuwe introductie verwachten, waarbij we onder andere de Xperia 10 III en Xperia 1 III gaan zien. Daarbij gingen er ook berichten over een nieuwe compacte smartphone, en daarover is nu meer informatie.

Bij de Sony Xperia Compact 2021, wat mogelijk niet de echte naam is, lijkt gekozen te zijn voor een andere strategie. Geen high-end specs, maar doorsnee specificaties voor dit toestel. We gaan een Snapdragon 690 chipset terugzien, welke 5G-compatible is. Eerder leek het erop dat de smartphone de Snapdragon 775G chipset mee zou krijgen.

Verder zal Sony de Xperia Compact voorzien van een 5,5 inch beeldscherm, welke niet meer de 21:9 verhouding meekrijgt. Achterop lijkt een dual-camera met 13MP hoofdcamera geplaatst te worden, en verder is er ook gedacht aan een fysieke ontspanknop, vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Dan komt het volgende slechte nieuws; het lijkt erop dat Sony voorlopig van plan is om de smartphone alleen in Japan uit te brengen. De mogelijke naam zal Xperia Ace 2 zijn.