Sony begint uitrol Android 13 voor Xperia 10 III

Sony is begonnen met het updaten van een eerder uitgebracht toestel naar de nieuwste Android-versie. Gebruikers van de Sony Xperia 10 III krijgen vanaf nu de update naar Android 13 aangereikt.

Xperia 10 III: Android 13

De update naar Android 13 staat vanaf nu klaar voor de gebruikers van de Sony Xperia 10 III. Het toestel wordt door de Japanse fabrikant vanaf nu bijgewerkt naar de nieuwste versie van Android, waarbij de fabrikant de smartphone ook direct bijwerkt met beveiligingsupdate januari.

Met Android 13 kun je van verschillende nieuwe functies en verbeteringen gebruik maken. Zo heb je nog meer grip op je privacy. Een andere fijne toevoeging is dat je verbeterde voorstellen en meer mogelijkheden krijgt voor het gebruik van het kleurenpalet van het Material You-thema. Android 13 geeft je ook de mogelijkheid om in te stellen dat je een bepaalde app in een andere taal wilt gebruiken. Ontwikkelaars van de desbetreffende app moet dit dan wel ondersteunen.

Sony laat weten dat de update gefaseerd uitgerold wordt. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe update binnen ziet komen op het toestel.