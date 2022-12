Sony begint uitrol Android 13 voor Xperia 1 III, Xperia 5 III en Pro-I

Nadat eerder de IV-serie van Sony bijgewerkt werd met de update naar Android, is het nu de beurt aan drie andere smartphones. De Xperia 1 III, Xperia 5 III en Xperia Pro-I krijgen Android 13 aangereikt.

Xperia III-modellen krijgen Android 13

De Xperia 10-modellen lijken nog wat vergeten te worden bij het updaten naar Android 13, voor andere modellen zet Sony inmiddels wel wat stappen. Uit nieuwe informatie wordt duidelijk dat drie toestellen van de Japanse fabrikant geüpdatet worden naar Android 13. Het gaat hierbij om de Sony Xperia 1 III, de Xperia 5 III en de Xperia Pro-I. Sony begon eerder al de uitrol van Android 13 voor de Xperia 5 IV en Xperia 1 IV.

De uitrol naar Android 13 is voor de genoemde toestellen inmiddels begonnen. Het kan wel even duren totdat iedereen de nieuwe update aangeboden krijgt. Dit gebeurt namelijk gefaseerd. Met de update naar Android 13 krijg je de beschikking over verschillende nieuwe functies. Denk hierbij aan meer kleuropties voor Material You. Ook kun je voor iedere app voor zich aangeven in welke taal je deze wilt gebruiken. Er zijn ook de nodige verbeteringen doorgevoerd op het gebied van beveiliging en privacy, waar je nu specifieker inzicht hebt hierin.

Sony Xperia 1 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 855,00 euro

Sony Xperia 5 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 659,00 euro