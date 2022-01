Sony Xperia 1 III en Xperia 5 III krijgen update naar Android 12

Na Samsung en Nokia is nu de volgende fabrikant aan de slag gegaan met de update naar Android 12. Sony heeft voor twee van haar toestellen de update klaargezet naar Android 12. De update kan binnengehaald worden voor de Sony Xperia 1 III en de Sony Xperia 5 III.

Xperia 1 III en Xperia 5 III: update naar Android 12

Nadat Samsung voor al best wat toestellen de update heeft uitgerold, en Nokia ook voor twee modellen de update heeft klaargezet, is het nu de beurt aan Sony. Voor de Sony Xperia 1 III en de Sony Xperia 5 III wordt dé update naar Android 12 vanaf nu uitgerold. Deze update brengt een hoop nieuwe Android 12 functies naar het toestel, en ook beveiligingsupdate december 2021 wordt meegeleverd.

Google heeft Android 12 van een hoop verbeteringen en nieuwe functies voorzien. Vanaf nu is er de interface; waarbij kleuren zich aanpassen aan de kleuren van de ingestelde achtergrond. Daarbij is er een privacydashboard, waarmee je nu nog meer instellingen rondom je privacy aan kunt passen. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat apps niet je specifieke locatie, maar een schatting van de locatie te zien krijgen. Gebruikers kunnen verder standaard langere screenshots maken, al was dit bij sommige fabrikanten al zelf mogelijk gemaakt. Verder moet het mogelijk zijn om in Android 12 de helderheid dermate te verlagen zodat deze het nog prettiger maakt om het toestel te gebruiken. Sony licht de informatie uit op haar pagina.

De update wordt bij Sony gefaseerd uitgerold, wat betekent dat het even kan duren totdat iedere gebruiker de nieuwe Android 12-update binnen ziet komen op zijn of haar toestel. Als dit het geval is, krijg je hier een melding van op je telefoon. Eventueel kun je altijd handmatig tussendoor controleren op software-updates via het menu met instellingen.

Sony Xperia 1 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1194,00 euro