Sony Xperia Pro-I aangekondigd: alle focus op de camera

Sony heeft vanochtend een nieuwe smartphone aangekondigd. Het is de Sony Xperia Pro-I, waarbij alle pijlen gericht zijn op de camera van het toestel. Hetgeen dat het meest in het oog spring is de 1,0 inch grote camerasensor.

Sony Xperia Pro-I

Het maken van foto’s met de smartphone doen we (bijna) allemaal. De nieuwe Sony Xperia Pro-I moet dit nog beter en gemakkelijker maken voor je. Het merk heeft de eerste smartphone aangekondigd, welke is voorzien van een 1,0 inch Exmor RS-beeldsensor. Dankzij fasedetectie autofocus kan ook bij weinig licht een mooie foto gemaakt worden, gecombineerd met bokeh en een hoog dynamisch bereik. De BIONZ X technologie moet zorgen voor ruisvrije, heldere beelden.

Doordat er scherp gesteld kan worden op 315 autofocus-punten, kunnen objecten met hoge snelheid en met veel nauwkeurigheid vastgelegd worden, zo belooft de Japanse fabrikant. Met de camera kan ook in 4K 120p gefilmd worden. De hoofdsensor is een 12 megapixel 24mm lens. Deze wordt bijgestaan door een 12 megapixel 16mm groothoeklens en een 50mm telefoto lens van 12 megapixel. Tevens is de Sony Xperia Pro-I voorzien van een 3D iTOF dieptesensor. Alle functies die je op een (smartphone-) camera nodig hebt, zijn bij de Xperia Pro-I te vinden. Voor de camera werkt het bedrijf weer samen met ZEISS. Voor het maken van foto’s is de Xperia weer voorzien van een sluitertoets, waarbij de sluiterschakelmodule uit de Sony RX100-serie gebruikt wordt.

Middels de Imaging Edge for Mobile app kan de telefoon verbonden worden met Sony Alpha-camera’s. De telefoon kan dan ingezet worden als monitorscherm, en laat je op afstand bepaalde camera-instellingen aanpassen. Optioneel is er ook een Vlog Monitor. Deze bevestig je aan de achterkant van de smartphone, waardoor je jezelf kunt filmen in de hoogste kwaliteit.

Specs

Als we kijken naar de rest van de mogelijkheden, zien we een 6,5 inch 4K OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De Sony Xperia Pro-I wordt aangedreven door een Snapdragon 888 chipset, bijgestaan door 12GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 512GB en dit is uit te breiden met een MicroSD-geheugenkaart. Bij de Sony zien we een accucapaciteit van 4500 mAh, welke opgeladen kan worden met de 30W lader.

Beschikbaarheid

Sony Nederland geeft aan dat de prijs en beschikbaarheid later pas gedeeld wordt. Echter weten we dankzij andere landen wel alvast de prijzen en de data. Duidelijk is dat Sony er vertrouwen in heeft dat het toestel hier aan de man gebracht kan worden. De Sony Xperia Pro-I komt in december uit, in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Finland. Dit alles voor een prijs van 1799 euro. Voor de Vlog Monitor moet 199 euro afgetikt worden, de bevestiging die ervoor nodig is, 90 euro. Ondanks de flinke prijs, ligt de prijs van de Pro-I wel lager dan van het voorgaande model; die Xperia Pro verscheen niet in ons land.