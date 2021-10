Dit is de nieuwe Sony Xperia Pro I met grote cameralens

Sony heeft morgen een aankondiging. Op de valreep komen we alvast de nodige informatie te weten over de smartphone die vermoedelijk de naam Sony Xperia Pro I krijgt.

Sony Xperia Pro I

Het lijkt erop dat Sony vandaag een nieuwe telefoon presenteert met een kenmerkend design. Eerder al verscheen een teaser, waaruit duidelijk werd dat de fabrikant alle aandacht zou geven aan de camera. Nu komen we dankzij uitgelekte beelden op het Chinese Weibo, nog meer gegevens te weten over de telefoon die de naam Sony Xperia Pro I zal dragen.

De smartphone zal voorzien zijn van een 1-inch grote camerasensor. De telefoon zal net als zijn voorganger, de Xperia Pro, uitgebracht worden in het dure segment, waardoor het nog maar de vraag is of het op de normale consument gericht zal zijn. Een andere vraag die opduikt, is of het toestel daadwerkelijk hier uitgebracht zal worden. De Xperia Pro was alleen bedoeld voor Japan.

De details zullen we dinsdag te horen krijgen. Voor nu moeten we het doen met de foto’s die nu zijn opgedoken. Verdere specificaties over de Sony Xperia Pro I zijn nog niet gedeeld. Duidelijk is dat Sony zich richt op de professionele foto- en videograaf met een optionele accessoire; een vlog-monitor.