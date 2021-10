Teaser van Sony deelt informatie over nieuwe Xperia: focus op camera

Volgende week hebben we een nieuwe aankondiging van Sony in de agenda staan. Maar wat kunnen we verwachten van Sony? Een nieuwe teaser is online gezet.

Sony teaser voor 26 oktober

Aankomende dinsdag zal Sony een nieuwe Xperia-smartphone presenteren. Dat is interessant, want in het geruchtencircuit is nog niks over een nieuwe Sony opgedoken, terwijl vandaag de dag alle nieuwe smartphones vroegtijdig opduiken in dit circuit.

De video draagt de titel ‘Are you ready for the next Xperia?’, wat suggereert dat we wel degelijk een nieuwe smartphone te zien krijgen. De focus komt te liggen op de camera, zo wordt duidelijk. Eén van de mensen in de video omschrijft het nieuwe model als een camera met een telefoon die aangesloten is. Krijgen we van Sony een soort Samsung Galaxy K Zoom?

Volgende week, op dinsdag 26 oktober, zullen we alle details te horen krijgen. De teaser kun je hieronder bekijken.