Sony komt op 26 oktober met aankondiging nieuwe Xperia

Het was langere tijd stil rondom Sony. De fabrikant heeft onlangs de eerder dit jaar aangekondigde drie smartphones uitgebracht in ons land. Nu is het tijd voor een nieuwe aankondiging deze maand.

Sony aankondiging op 26 oktober

Aan het eind van deze maand zal er een nieuwe aankondiging plaatsvinden van Sony. De laatste aankondiging van de fabrikant was in april, waarbij we de Xperia 1 III zagen, samen met de Xperia 10 III. Ook de Xperia 5 III was daar te vinden, maar nog altijd is die niet in de winkels te vinden. Op 26 oktober kunnen we dus uitbreiding verwachten voor de Xperia-familie. Op deze datum heeft Sony een persconferentie ingelast.

De Xperia 1 III

Zoals gezegd gaat het dus om de aankondiging van een nieuw Xperia-apparaat. Echter is het niet duidelijk welk nieuw toestel we kunnen verwachten. Het is duidelijk nog te vroeg voor de volgende generatie IV-serie, zeker omdat we nog wachten op de Xperia 5 III. Mogelijk kiest Sony voor de introductie van een nieuwe mid-end smartphone, al lijkt dat wat kleins voor een relatief grotere aankondiging. Ook zijn er nog geen leaks of dergelijke opgedoken, dus het is afwachten wat Sony precies van plan is.

