De vergeten telefoon: Sony Ericsson Z320i uit 2007

Iedere week bespreken we een telefoon of smartphone die jaren geleden uitgebracht werd. Vandaag is het tijd om terug te blikken op de Sony Ericsson Z320i. Deze clamshell verscheen in 2017 in verschillende kleuren.

Sony Ericsson Z320i

Sony Ericsson gaat tegenwoordig door het leven als ‘Sony’ zonder de toevoeging Ericsson. Jaren geleden werden er met regelmaat succesvolle telefoons uitgebracht. Inmiddels lukt het voor Sony iets minder om zo makkelijk toestellen aan de man te brengen. In 2007 bracht de fabrikant de Sony Ericsson Z320i uit. Die bespreken we in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

De Sony Ericsson Z320i was een clamshell toestel met afgeronde hoeken. Aan de buitenkant was er een zwarte band met daarin LED-indicatoren. Deze konden oplichten bij een binnenkomende oproep, een nieuw bericht of iets anders. Opengeklapt is er een 1,8 inch scherm met een resolutie van 160 x 128 pixels. Op het onderste gedeelte zaten de toetsen. Er was een sneltoets voor de browser te vinden boven de navigatietoets. Internetten met de Z320i vroeg trouwens wel veel van je geduld; er was alleen GPRS-ondersteuning. Dit was destijds ook nog eens erg duur bij providers. Daarbij kon het toestel niet om met grote websites. Een mediaspeler ontbrak op het toestel.

De fabriek voorzag het toestel van een 1,3 megapixel camera. Gebruikers melden wel problemen met het feit dat de telefoon niet hard genoeg trilde, en ook de ringtone niet heel hard kon; wat onhandig was in meer luidruchtigere omgevingen.

De Sony Ericsson Z320i kwam in 2008 naar Nederland. De prijs lag rond de 110 euro.



Sony Ericsson Z320i samengevat in 3 punten: