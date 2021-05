De vergeten telefoon: Sony Ericsson W760

De Walkman Series van Sony Ericsson richtte zich op de muziekliefhebber. Begin 2008 lanceerde het Japans-Britse techbedrijf haar nieuwste aanwinst in deze reeks: de Sony Ericsson W760. In deze editie van ‘de vergeten telefoon’ staan we stil bij dit toestel, dat volgens sommigen kon tippen aan de grote namen in de wereld van mobiele telefonie.

Sony Ericsson W760

De Sony Ericsson W760 is een slider phone met een compact en premium design. Onder het 2,2 inch grote TFT-scherm is de Walkman-branding prominent aanwezig. Daaronder vinden we het ‘navigatiewiel’ met bedieningsknoppen voor de ingebouwde muziekspeler, selectieknoppen, menuknop en correctieknop. Voor de numerieke toetsen schuif je het scherm omhoog. Aan de linkerzijkant heeft Sony de walkmanknop verwerkt, evenals de connector voor de oplader.

De achterkant is mooi afgewerkt. Het kenmerkende groene logo van Sony Ericsson pronkt onder een geelgekleurde strip. Achter deze gele strook schuilt de GPS-antenne. In het midden daarvan is wederom het Walkman-logo verwerkt. Dat hij tevens als oplaadindicator fungeert die rood kleurt en knippert als hij aan de oplader hangt, maakt het geheel nog gaver. En dat voor een mobiele telefoon die bij lancering rond de 100 euro kostte.

De foto’s in dit artikel zijn van de Sony Ericsson W760 Intense Black. Het toestel was er ook in twee andere kleurvarianten: Rocky Silver en Fancy Red. Kortom, er was voor elk wat wils.

Krachtmeting met de toppers

De Sony Ericsson W760 kwam standaard met 40 MB intern geheugen. Daarmee kon je een handjevol nummers op de telefoon plaatsen. Met Sony’s gepatenteerde Memory Stick Micro (M2) geheugenkaart was het mogelijk om het geheugen uit te breiden tot 4 GB. Hoewel de muziekervaring als unique selling point werd gepromoot, heeft het toestel geen 3.5mm audio jack. Dat je was aangewezen op oordopjes van Sony Ericsson om van je favoriete muziek te genieten, was een veelgehoorde klacht. Dat gold niet alleen voor dit apparaat overigens, maar voor meerdere modellen.

De W760 ondersteunde een groot aantal muziek formats, waaronder MP3, WMA, AAC en WAV. Daarentegen kon hij niet overweg met AIFF, OGG, FLAC en losless WMA. Ondanks dit gemis omschreven velen de W760 destijds als ‘de beste Walkman phone’ die zich kon evenaren met toestellen als de Nokia N95, die ruim twee keer zo duur was.

Wat muziekliefhebbers aansprak aan de Sony Ericsson W760, was de integratie van TrackID muziekherkenning en SenseMe. Sony had deze software ontwikkeld om muziek te herkennen en gepersonaliseerde afspeellijsten samen te stellen. Daarvoor keek de software naar het tempo en de gemoedstoestand die muzieknummers oproepen (droevig of vrolijk). Aan de hand van deze eigenschappen deelde het programma de muziek in. De SenseMe feature was niet alleen te vinden op mobiele telefoons in de Walkman Series, maar ook bij een aantal andere toestellen en de PlayStation Portable.

De plussen en de minnen

De verwijderbare 930 mAh Li-Po batterij had een stand-bytijd van zo’n 400 uur. Ook kon je er 20 uur non-stop muziek mee afspelen of 9 uur lang met vrienden en familie buurten. De Sony Ericsson W760 beschikte tevens over een geïntegreerde RSS Feed Reader, waardoor je met een druk op de knop op de hoogte was van het laatste nieuws. Dankzij de Access NetFront WAP 2.0 webbrowser kon je volgens menig gebruiker razendsnel mobiel internetten. De techsite Phonescoop noemde het toestel een ‘speedy little devil for web surfing’. Ook CNET was positief over de ‘blistering fast internet browsing’. De 3.2 megapixelcamera aan de achterzijde leverde voor die tijd goede foto- en videokwaliteit.

Het muziekgenot was de belangrijkste eigenschap waar recensenten warm voor liepen. Dat gold niet in alle gevallen voor de prestaties van de W760. Video’s bekijken was een uitdaging. Het overzetten van muziekbestanden en andere data nam eveneens behoorlijk wat tijd in beslag. Ook gamen ging met de nodige horten en stoten, zoals het vooraf geïnstalleerde 3D-spel Need For Speed Pro Street aantoonde. Het feit dat WiFi ontbrak kan eveneens als een groot manco gezien worden. Klachten over de numerieke toetsen -wat je vaker hoorde bij mobiele telefoons van Sony Ericsson- heb ik niet kunnen vinden, dus dat is een pluspunt. Maar een muziektelefoon zonder 3.5mm audio jack? Dat was zonder twijfel voor de meesten het grootste pijnpunt.

De Sony Ericsson W760 was een telefoon waar de muziekervaring voorop stond. Op dat vlak scoorde het toestel zo goed dat hij zich kon meten met de grote jongens. Simpel gezegd was de W760 een multifunctionele mp3-speler: naast muziek luisteren kon je er ook mee bellen, sms’en, gamen en surfen op internet. Maar je moest wel kunnen leven met een aantal compromissen.



Sony Ericsson W760 samengevat in 5 punten: