Sony Xperia 1 IV Gaming Edition aangekondigd: met losse koeler

Sony wil met een nieuwe variant van de Xperia 1 IV zich richten op gamers. De fabrikant lanceer de Xperia 1 IV Gaming Edition, welke je kunt gebruiken met een losse koeler, en waarbij er ook meer geheugen aanwezig is.

Sony Xperia IV Gaming Edition

Sony kondigde enige tijd geleden de Sony Xperia 1 IV aan, en nu komt het bedrijf met een extra versie hiervan. Het gaat om de Sony Xperia 1 IV Gaming Edition. Maar wat is er precies anders? Qua specificaties is de telefoon vrijwel gelijk aan die van de ‘normale’ versie. Het enige verschil is dat er 16GB aan werkgeheugen aanwezig is, in plaats van 12GB bij het standaard model.

Accessoires moeten het echte verschil maken. Dit kan bijvoorbeeld in de zin van een koeler. Deze komt eveneens als losse accessoire beschikbaar, en is voorzien van een HDMI-aansluiting, samen met een USB Type-C poort, een 3,5 millimeter poort en een ethernetpoort. Het is op dit moment niet bekend wanneer Sony de koeler uitbrengt en voor welke prijs.