Sony Xperia 5 IV aangekondigd: stijlvol en focus op camera

Sony heeft haar derde smartphone van dit jaar gepresenteerd; de Sony Xperia 5 IV. De telefoon van de Japanse fabrikant is van alle gemakken voorzien en legt de focus op het gebruik van de camera.

Sony Xperia 5 IV

De Sony Xperia 5 IV is aangekondigd door de Japanse fabrikant. Het merk kwam eerder dit jaar al met de release van de Xperia 1 IV en de Xperia 10 IV. De vierde generatie van de reeks krijgt nu dus uitbreiding met een toestel uit de 5-serie. De telefoon omschrijft zich het beste als een premium toestel met een focus op de camera, en met een meer compact design, zo stelt Sony. Zo compact als we vroeger zagen, dat is de Xperia 5 IV dan niet, hij is daarnaast ook groter dan de Galaxy S22. Dus de naam compact zullen wij hem niet direct meegeven.

Op het gebied van fotografie kent de telefoon een reeks verbeteringen. Zo is realtime tracking verbeterd en een stuk slimmer. Tevens kun je HDR Burst Shooting gebruiken voor het schieten van foto’s achter elkaar met rijke kleuren en groot contrast. Daarnaast is er real-time Eye AF, waarmee continue gefocust kan worden op ogen en kun je in 4K 120fps slow-motion video’s maken. De camera zelf telt driemaal een 12 megapixel lens; dit is een 16mm groothoeklens, een 24mm standaardlens en een 60mm telefotolens. De laatst twee genoemde zijn uitgerust met optische beeldstabilisatie. Ook de front-camera telt 12 megapixel en moet ook in omgevingen met weinig licht goede foto’s maken.

Sony voorziet de Xperia 5 IV van nieuw ontworpen speakers met een duidelijker geluid. Er is een 3,5 millimeter aansluiting voor de échte muziekliefhebber en ook 360 Reality Audio is weer aanwezig. Dankzij de Music Pro toepassing kun je een geluidsopname starten, met studiokwaliteit. De 5000 mAh batterij kan dankzij quick charge in 30 minuten voor 50 procent opgeladen worden. Dankzij slim opladen moet de batterij het volgens Sony drie jaar zonder veel kwaliteitsverlies uithouden. Een oplader moet je overigens wel zelf aanschaffen, die wordt niet meegeleverd.

Aanwezig is verder een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, er is een 8GB RAM en 128GB opslagruimte met ondersteuning voor een geheugenkaart. De telefoon is IP68 gecertificeerd en heeft een 6,1 inch Full-HD+ 120Hz OLED-scherm. Midden september is de Xperia 5 IV te koop voor een prijs van 1049 euro.