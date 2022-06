Sony: in 2024 kan de smartphonecamera de DSLR vervangen

De kloof tussen de dure spiegelreflexcamera en de smartphonecamera wordt weliswaar wat kleiner, vervangen kan de smartphone het nog niet. Volgens Sony is het eind voor de DSLR in zicht.

Smartphone kan DSLR vervangen

Als we afgaan op de informatie van een directeur van Sony, kan de smartphone de spiegelreflexcamera vervangen. Dit zou tegen het jaar 2024 het geval moeten zijn, zo meldt Terushi Shimizu. Nieuwe technieken moeten hier aan bijdragen; zo spreekt de directeur over kwantumverzadiging en verbeterde AI-verwerking. Deze verbeteringen worden in de komende twee jaar geïntroduceerd. Dit zou ook gewoon allemaal in één lens moeten kunnen, en is het nog maar de vraag of cameramodules met meerdere lenzen nodig blijven.

“We verwachten dat stilstaande beelden (van smartphones) de beeldkwaliteit van spiegelreflexcamera’s met één lens de komende jaren zullen overtreffen”, zo stelt Shimizu. Hij is president en CEO van Sony Semiconductor Solutions.

Eén van de verbeteringen voor de smartphonecamera is bijvoorbeeld de sensorgrootte. Deze zal in de komende twee jaar verdubbelen, wat moet zorgen voor een nieuwe beeldervaring, door het toepassen van multiframe-verwerking. Samen met verbeteringen in de software zoals kunstmatige intelligentie, en verbeteringen in de hardware zoals het dynamische bereik, de zoom en ruisonderdrukking bij weinig licht, moet dit de beeldkwaliteit verbeteren.

Uiteraard zal de kwaliteit bij zoom- en groothoekfoto’s nog wel een groot verschil blijven tussen smartphones en de DSLR’s.

Goed om te weten is dat Sony voor heel veel smartphones de sensoren levert voor de camera. Op die manier heeft het bedrijf goed inzicht in de voortgang van de mogelijkheden op cameragebied. De nieuwe Sony Xperia 1 IV is de eerste smartphone met een echte optische 85-125mm zoomlens.