Sony Xperia 5 IV in compacte behuizing komt op 1 september

Een nieuwe aankondiging van Sony staat gepland voor 1 september, zo meldt het bedrijf op social media. De Japanners komen met een nieuwe compacte smartphone, vermoedelijk de Sony Xperia 5 IV. Wat kunnen we hiervan verwachten?

Sony Xperia 1 IV op 1 september?

Volgende week komt Sony met de persconferentie van een nieuwe smartphone. Bij de video die het Japanse merk alvast heeft gedeeld worden de slogans ‘Be creative’ en ‘Go compact’ gebruikt. Het vermoeden is hiermee dat Sony een nieuwe compacte smartphone zal presenteren. We zagen in mei al de Xperia 1 IV en Xperia 10 IV, maar de Xperia 5-serie kreeg geen navolging op die dag. De seinen lijken nu op groen te staan voor de release van de Sony Xperia 5 IV. De Xperia 5-serie staat bekend om haar high-end specificaties in een minder grote behuizing.

De Sony Xperia XZ2 Compact uit 2018

Interessant wordt hoe groot de Xperia 5 IV daadwerkelijk gaan zijn. Sony heeft jaren geleden namelijk meerdere compacte smartphones uitgebracht met goede specificaties. Tegenwoordig moet echter alles alleen maar groter en groter zijn aan smartphone, en zijn er nergens compacte smartphones te vinden in het high-end segment. Daar kwam wel deels een eind aan met de Asus ZenFone 9 die onlangs werd aangekondigd.

Er zijn al wel geruchten opgedoken over het nieuwe toestel. De nieuwe Xperia 5 IV zou volgens keuringsinstantie FCC de afmetingen 156,0 x 67,0 millimeter krijgen. Ter vergelijking; in 2018 werd de Xperia XZ2 Compact uitgebracht met een formaat van 135,0 x 65,0 millimeter. De schermgrootte van het OLED-scherm op de Xperia 5 IV zou uitkomen op 6,0 inch en we verwachten een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. Ook zou er ondersteuning zijn voor draadloos opladen. Het compact zoals compact van enkele jaren geleden, is dus niet meer, maar het moet in ieder geval een meer handzaam apparaat worden.

Net als bij de andere twee modellen in de Xperia IV-lijn, wordt een triple-camera verwacht met driemaal een 12 megapixel sensor. Op 1 september zullen we alle details te horen krijgen over het nieuwe toestel.