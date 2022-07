Asus Zenfone 9 aangekondigd: compact toestel met high-end specificaties

Asus heeft een nieuwe smartphone aangekondigd; de Asus Zenfone 9. De fabrikant springt met dit toestel in een gat dat andere fabrikanten leeg hebben gelaten; namelijk een compact toestel met high-end specificaties.

Asus Zenfone 9 aangekondigd

Het portfolio van Asus is uitgebreid met de nieuwe Zenfone 9. De smartphone is door de fabrikant officieel aangekondigd. Wat direct opvalt aan de smartphone is dat het een compact, relatief klein ontwerp heeft, terwijl dit niet ten koste gaat van de high-end specificaties die de Zenfone 9 heeft te bieden. Zo is de smartphone voorzien van een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, de nieuwste processor van Qualcomm. Er is keuze uit 8 of 16GB aan RAM-geheugen en 128GB of 256GB opslagruimte.

Asus levert de Asus ZenFone 9 met een 5,9 inch AMOLED-scherm (120Hz) met Full-HD+ resolutie. Daarbij zien we een 4300 mAh batterij die met 30W opgeladen kan worden. Met een dergelijk kleiner scherm bespaar je natuurlijk ruimte. De afmetingen van het toestel komen uit op 146,5 x 68,1 x 9,1 millimeter. Er is op de Zenfone 9 een dual-camera aanwezig; een 50MP hoofdcamera met PDAF autofocus en Gimbal OIS. Ook is er een 12 megapixel groothoeklens aanwezig; een telefotolens moet gemist worden.

De nieuwe smartphone wordt geleverd met Android 12, met de Asus ZenUI 9 interface. Over het updatebeleid zijn geen uitspraken gedaan door Asus. De smartphone is leverbaar in de kleuren Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red en Starry Blue met 8GB/128GB voor 799 euro. Hij is er ook met 256GB in het zwart en wit voor 849 euro. Kies je voor de 16GB RAM-versie dan krijg je hem in het zwart thuisgestuurd voor 899 euro. De Zenfone 9 moet vanaf half augustus verkrijgbaar zijn.