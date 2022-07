Vivo vanaf nu beschikbaar in Nederland: dit zijn de Vivo X80 Pro, Y76 en Y33s

Drie smartphones brengt Vivo naar ons land. De Chinese fabrikant maakte eerder al bekend dat het haar toestellen in Nederland uit wilde brengen om hier voet op aarde te kunnen zetten, en dat doet Vivo met de Vivo X80 Pro, de Vivo Y76 en Y33s. De details zetten we op een rijtje.

Vivo naar Nederland

Het was eerder al bekend gemaakt door Vivo dat een komst naar Nederland er aan zat te komen, en nu is het zover. Vivo behoort tot het moederbedrijf BBK Electronics, en die naam kennen we van andere merken die onder hetzelfde concern vallen; zoals Oppo, OnePlus en Realme. Vivo levert haar toestellen vanaf morgen, 27 juli, en daarbij gaat het om drie modellen; de Vivo X80 Pro in het high-end segment, de Vivo Y76 in het middensegment en de Vivo Y33s in het lagere middensegment. Er zijn her en der wel meer toestellen in ons land te vinden, maar daarbij gaat het om (grijze) importmodellen.

Vivo X80 Pro

Allereerst de Vivo X80 Pro. Deze smartphone valt op door de grote cameramodule, waarbij voor de camera’s samen wordt gewerkt met Zeiss. Opvallend; ook Nokia werkt hiermee samen, terwijl concerngenoten Oppo en OnePlus samenwerken met Hasselblad. De Vivo X80 Pro is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Vivo geeft het toestel een 4700 mAh batterij met 80W snelladen en 50W draadloos laden.

Het beeldscherm is een 6,78 inch AMOLED-paneel (120Hz) en in het scherm is een 32MP front-camera verwerkt. Achterop zien we een quad-camera met 50MP hoofdcamera, 8MP periscoop telelens met 5x optische zoom, een 12MP telefotolens met gimbal OIS en een 48MP groothoeklens. De Vivo X80 Pro krijgt Android 12 met de eigen Funtouch 12 interface.

Vivo Y76

De volgende smartphone is de Vivo Y76; een smartphone die volgens de informatie nog op Android 11 draait. Al melden verschillende bronnen dat dit inmiddels Android 12 zou moeten zijn.Het mid-end toestel wordt geleverd met een 6,58 inch Full-HD scherm met een standaard 60Hz verversingssnelheid. Er is een triple-camera met 50MP hoofdlens, en tweemaal een 2MP lens voor macro en diepte. De smartphone wordt aangedreven door de MediaTek Dimensity 700 chipset, heeft 8GB RAM en 128GB opslagruimte en we zien een 4100 mAh batterij met 44W laden.

Vivo Y33s

Dan is er ook nog de Vivo Y33s. De telefoon heeft ondersteuning tot het 4G-netwerk, komt met een 5000 mAh batterij met 18W laden en krijgt de MediaTek Helio G80 chipset mee. Aan de voorzijde zien we een vergelijkbaar scherm als de Y76, wat betekent dat er een 6,58 inch LCD-scherm is zonder verdere bijzonderheden. Ook de camera is met de drie lenzen gelijk aan de Y76.

Beschikbaarheid

Vanaf woensdag 27 juli zijn de smartphones verkrijgbaar in Nederland. De prijzen zijn 219 euro voor de Y33s, 299 euro voor de Y76 en 1099 euro voor de Vivo X80 Pro. Voor de drie toestellen kun je terecht bij Belsimpel.