Vivo gaat vanaf juni smartphones uitbrengen in Nederland

We kunnen een nieuwe fabrikant verwachten in Nederland. Het gaat om Vivo, dat met de X- Y- en V-serie smartphones naar ons land komt. Dit zal vanaf volgende maand gebeuren. Vivo is in verschillende regio’s al een grote speler.

Vivo naar Nederland

Het Chinese Vivo is in smartphoneland al een bekende naam. Het merk is al goed gevestigd in verschillende regio’s en het portfolio bestaat inmiddels uit een hoop verschillende devices. Zo heeft de telefoon verschillende innovaties zien in de afgelopen jaren, en is er ook een vouwbare telefoon. Vivo behoort tot hetzelfde moederbedrijf als Oppo, OnePlus en Realme, allen onderdeel van BBK Electronics.

De collega’s van Tweakers melden dat Vivo toestellen uit gaat brengen in Nederland. Zij melden dit na een bericht van distributeur V2Future, waarmee Vivo een overeenkomst heeft gesloten. Dit bedrijf is al verantwoordelijk voor de merken Insta360 en DJI in ons land. Het bedrijf werkt samen met verschillende bekende winkels, waaronder Amazon, Bol.com en Coolblue.

Specifiek zou Vivo in Nederland de Vivo X-, Y- en V-serie uit willen brengen in Nederland. Of dit alle toestellen zijn uit de serie, of dat er specifieke modellen gekozen worden, dat is nu nog niet bekend.