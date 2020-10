Vivo presenteert smartphone met afneembare pop-up camera

Vivo behoort tot hetzelfde bedrijf als OnePlus en Oppo. De fabrikant zit niet stil als het gaat over innovatie en ideeën. Nu laat Vivo een concept-smartphone zien met een afneembare camera.

Afneembare camera

Vivo was de eerste fabrikant die de pop-up camera toepaste op de smartphone. Daarna zagen we die terug bij verschillende andere toestellen, waaronder de OnePlus 7 Pro. De Chinese fabrikant heeft echter voor in de toekomst nog meer (wilde) plannen. Het toont nu een nieuw concept waarbij de smartphone beschikt over een afneembare uitklap-camera.

Vivo geeft het toestel de naam Vivo IFEA en beschikt over een pop-up camera die afneembaar is. Dit betekent dat je deze van het toestel af kunt halen en bevestigd kan worden middels een magneet. Op die manier kun je hem bijvoorbeeld op tafel zetten en zo op een andere manier een selfie maken. Daarnaast kun je hem ook aan andere objecten met een magneet bevestigen, denk aan de halsband van je hond.

Vooralsnog gaat het om een concept. Het is niet bekend of Vivo de techniek definitief gaat gebruiken in smartphones. Op het Chinese netwerk Weibo laat de fabrikant een video zien waarin de werking is te zien van de IFEA.