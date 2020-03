Vivo toont Apex 2020 concept-smartphone met camera achter scherm en meer

Vivo is een fabrikant die we hier nog niet echt kennen. Echter behoort Vivo tot hetzelfde moederbedrijf als OnePlus en Oppo. In een video laat Vivo haar nieuwe Apex 2020 concept-smartphone zien; een toestel vol technische hoogstandjes.

Vivo Apex 2020

In een officiële video van Vivo zien we een nieuwe concept-smartphone waar de fabrikant mee bezig is. De telefoon heeft de naam Apex 2020 concept-smartphone gekregen en beschikt over verschillende technische hoogstandjes die we in de telefoon tegen zullen gaan komen. Voorop zien we het beeldscherm, dat voor 120 graden over de zijkant buigt.

Bijzonder is ook de plaatsing van de front-camera, achter het beeldscherm. Hierdoor is een notch of punch-hole overbodig geworden. Interessant is verder dat deze Apex 2020 concept-telefoon daadwerkelijk over optische zoom beschikt bij de camera achterop, samen met ‘gimbal stabilisatie’. De optische zoom heeft een bewegende lens, wat anders is dan bij veel andere toestellen met optische zoom. Je kunt gebruik maken van 5 – 7,5x optische zoom. Een ander interessant detail is de aanwezigheid van Voice Tracking Autofocus.

Vivo meldt verder dat de telefoon met een snelheid van 60W draadloos opgeladen moet kunnen worden. De accucapaciteit is niet bekend. Uiteraard is de Vivo Apex 2020 conceptphone ook voorzien van 5G-support.

Het is niet bekend of de smartphone ook daadwerkelijk uitgebracht wordt. De vorige concept-phone van 2019 werd niet door Vivo gereleased. Het geeft echter wel een goed beeld van wat we in de komende tijd in nieuwe smartphones kunnen verwachten. Wellicht zien we één of meerdere technieken terug in de toestellen van Vivo, Oppo of OnePlus.