OnePlus presenteert nieuwe Nord 2T, Nord CE 2 Lite en Nord Buds

Een groot geheim was het niet meer dat OnePlus vandaag drie nieuwe Nord-producten zou aankondigen. Nu is het definitief. De fabrikant haalt het doek van de OnePlus Nord 2T, de Nord CE 2 Lite en de Nord Buds. We praten je erover bij.

OnePlus Nord-serie uitgebreid

We hebben nieuws over OnePlus. Nadat in de afgelopen tijd al vaak verschillende toestellen en producten rondgingen in het geruchtencircuit, is nu het moment dat de fabrikant drie nieuwe producten heeft aangekondigd. Het zijn nieuwe toestellen in de Nord-serie waarvan we de details in dit artikel op een rijtje zetten.

OnePlus Nord 2T

De OnePlus Nord 2T is het nieuwe paradepaardje van het middensegment, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk. We vinden aan boord een 4500 mAh accu welke op te laden is met 80W, wat erg snel is voor een toestel in deze prijsklasse. Het volledig opladen van de batterij neemt hiermee 27 minuten in beslag. Daarnaast is de smartphone voorzien van een MediaTek Dimensity 1300 chipset, 32 megapixel front-camera en is er achterop een 50 megapixel hoofdlens. Deze wordt bijgestaan door een 2MP monochroom-lens en een 8 megapixel groothoeklens. OnePlus belooft de beste beeldkwaliteit, verbeterde nachtmodus en ondersteuning voor optische beeldstabilisatie.

Het scherm van de Nord 2T is een 6,43 inch 90Hz AMOLED-paneel met Full-HD+ resolutie. OnePlus belooft voor de OnePlus Nord 2T twee Android OS-updates (Android 13 en Android 14) en drie jaar aan beveiligingsupdates. Vanaf 24 mei worden de toestellen uitgestuurd. Hierbij kies je uit de kleuren Gray Shadow of Jade Fog met 8GB/128GB voor 399 euro. Voor 499 euro heb je de variant met 12GB+256GB in de kleur Gray Shadow. Uiteraard is het toestel weer voorzien van de Alert Slider.

OnePlus Nord CE 2 Lite

Het tweede toestel is de OnePlus Nord CE 2 Lite. Voor 299 euro krijg je dit toestel thuisgestuurd. De smartphone krijgt hetzelfde updatebeleid als de hierboven genoemde Nord 2T en komt op de markt met Android 12. We zien hier een 6,59 inch Full-HD+ 120Hz LCD-scherm. De telefoon heeft een Snapdragon 695 octa-core processor met 5G en. Er is een 64MP camera met tweemaal een 2MP lens. De 5000 mAh batterij van de telefoon kan met de 33W lader opgeladen worden. Een Alert Slider is niet aanwezig op de OnePlus Nord CE 2 Lite.

Voor 299 euro is de OnePlus Nord CE 2 Lite vanaf 24 mei te koop in Nederland, in de variant 6GB RAM + 128GB opslagruimte. Je kunt kiezen uit de kleuren Black Dust en Blue Tide.

OnePlus Nord Buds

Audioproducten van OnePlus zijn niet nieuw. Nu is ook in de Nord-serie de eerste headset een feit. We maken kennis met de OnePlus Nord Buds; voorzien van 12,4 millimeter dynamic drivers en ondersteuning voor Dolby Atmos. Er zijn vier microfoons die ervoor zorgen dat de geluidskwaliteit bij telefoongesprekken tot een hoog niveau wordt getild. Daarbij zorgen ze ervoor dat ongewenste geluiden van buitenaf, weg blijven.

Met 30 uur kun je inclusief de case-lading op één accu doen. De earbuds zelf houden het 7 uur uit. Met 10 minuten laden is het mogelijk om weer vijf uur lang naar je muziek te luisteren. De OnePlus Nord Buds gaan 49 euro kosten en zijn verkrijgbaar vanaf 49 euro.

Verkrijgbaarheid

Zoals gezegd zijn alle drie de producten verkrijgbaar vanaf 24 mei. Hiervoor kun je terecht bij de officiële website van OnePlus. De pre-order start daar direct.